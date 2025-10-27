Seuls les pays « impartiaux » pourront rejoindre la force internationale à Gaza, dit Saar

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a déclaré lundi que seuls les pays « impartiaux » envers Israël pourraient envoyer des forces armées pour sécuriser la bande de Gaza, excluant ainsi la participation de la Turquie.

En vertu du plan du président Donald Trump, sur lequel est basé l'accord de cessez-le-feu, une force internationale de stabilisation, formée principalement de troupes de pays arabes et musulmans, doit se déployer à Gaza à mesure que l'armée israélienne s'en retirera. La Turquie est désireuse de rejoindre cette force de stabilisation, mais Israël s'y oppose fermement.

« Je dirais que les pays qui souhaitent ou sont prêts à envoyer des forces armées devraient être au moins impartiaux », a déclaré M. Saar lors d'une conférence de presse à Budapest au côté de son homologue hongrois, Peter Szijjarto.

« Ils ne devraient peut-être pas être favorables, mais ils ne devraient pas être hostiles envers Israël », a ajouté M. Saar, selon qui « malheureusement, la Turquie, dirigée par (le président Recep Tayyip) Erdogan, a adopté une approche hostile envers Israël. Cela inclut non seulement des déclarations hostiles, mais aussi des mesures diplomatiques et économiques contre Israël ».

« Il n'est donc pas raisonnable pour nous de laisser leurs forces armées entrer dans la bande de Gaza, et nous ne l'accepterons pas, et nous l'avons dit à nos amis américains », a-t-il ajouté.

Dimanche, Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé son droit de veto sur les membres de la force internationale qui devrait sécuriser l'après-guerre dans la bande de Gaza, que son allié américain tente de mettre en place.

« Nous avons (...) clairement indiqué au sujet des forces internationales que Israël déciderait quelles forces sont inacceptables pour nous », a déclaré M. Netanyahu, opposé au déploiement de forces de Turquie, pays qui entretient des liens étroits avec le mouvement islamiste palestinien Hamas.