Inflation : le Liban reste sous les 1 % pour le deuxième mois consécutif en septembre

Pour le deuxième mois d’affilée, l’indice des prix à la consommation (IPC) enregistre une augmentation en rythme mensuel inférieure à 1 % en septembre, avec un niveau équivalent à 0,6 % durant ce mois, contre 0,56 % en août, selon les derniers chiffres publiés lundi par l’Administration centrale de la statistique (CAS).

En rythme annuel, l’IPC a progressé de 15,06 % en septembre, un niveau également supérieur à celui enregistré en août (+14,17 %). Des chiffres qui s’inscrivent dans la même lignée que ceux avancés par la Banque mondiale. Dans son dernier rapport, l’institution internationale prévoit que l’inflation atteindra 15,2 % cette année au Liban et 8,7 % en 2026.

Bien que le taux de change de la livre libanaise soit stabilisé depuis plus de deux ans après avoir perdu 98 % de sa valeur entre 2019 et 2023, la Banque mondiale estime que ce niveau d’inflation reste « nettement supérieur à l’inflation mondiale », notamment « en raison d’une concurrence limitée » et « des structures de marché oligopolistiques » au Liban.

Sur le mois de septembre, la plus importante hausse mensuelle a été relevée dans les prix du secteur de la récréation, des loisirs et de la culture, qui augmentent de 1,27 %. Suivent ensuite les produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+1,23 %) et les transports (+1,04 %). Hormis ces trois catégories, toutes les autres ont connu des augmentations de prix inférieures à 1 %.

À l’exception des prix des télécommunications qui enregistrent une baisse en rythme annuel en septembre (-0,45 %), les prix de toutes les catégories enregistrent des hausses en rythme annuel lors de ce mois. Les plus fortes augmentations ont été enregistrées au niveau des prix de l’éducation (+30,57 %), des biens et services divers (+27,64 %) et des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+23,9 %).

En termes de répartition géographique, l’IPC a conclu le mois de septembre en hausse dans toutes les régions libanaises, le Mont-Liban arrivant en tête avec une augmentation de 0,9 %, suivi, de la Békaa (+0,69 %), de Nabatiyé (+0,64 %), de Beyrouth (+0,27 %), du Liban-Sud (+0,22 %) et du Liban-Nord (+0,16 %).