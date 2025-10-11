PIB : Légère croissance en 2022 et 2023, selon l’ACS

C’est avec plusieurs années de retard – une situation devenue désormais récurrente – que l’Administration centrale de la statistique (ACS), rattachée à la présidence du Conseil des ministres, a annoncé vendredi la publication des chiffres officiels concernant le PIB du Liban pour les années 2022 et 2023.

Selon son rapport, le Liban a enregistré un PIB nominal de 2 761 000 milliards de livres libanaises en 2023 (31,6 milliards de dollars au taux moyen de 87 472,3 LL/USD) et de 651 000 milliards de livres en 2022 (21,4 milliards de dollars au taux moyen de 30 473,5 LL/USD), contre un PIB de 255 000 milliards de livres en 2021 (20,1 milliards de dollars au taux moyen de 12 647 LL/USD). Par ailleurs, la « valeur du PIB de 2023 représente environ 59 % du niveau de 2019 », année où la crise économique a éclaté, équivalent lui à « 53,3 milliards de dollars ».

Mais en tenant compte des importants taux d’inflation au Liban, combinés à l’effondrement de la monnaie nationale durant cette période, l’ACS estime que les PIB réels libanais, rapportés aux prix de 2019 s’élèvent respectivement à 61 000 milliards de livres en 2023, à 61 000 milliards de livres en 2022, contre 60 000 milliards de livres en 2021. Cela reflète donc des croissances annuelles réelles équivalentes à 0,5 % en 2023 et 1,8 % en 2022, contre une croissance de 2,1 % en 2021.

ACS à l’opposé du FMI et de la Banque mondiale

À noter que les estimations de l’ACS sont en contradiction partielle avec celles du Fonds monétaire international (FMI), qui, lui, estime que le Liban a connu une contraction de son économie de 0,7 % en 2023 suite à deux années de croissance (2 % en 2022 et 1 % en 2021) et avec celles de la Banque mondiale qui estime que le PIB libanais s’est contracté lors de ces trois années : -0,8 % en 2023, -0,6 % en 2022 et -7 % en 2021.

Malgré les légères améliorations qu’elle constate, l’ACS tient à souligner que ces croissances « font suite à une contraction économique majeure en 2020 », année durant laquelle la taille de l’économie libanaise s’est réduite « de 26,8 % ». En termes de PIB réel, celui de 2023 représente 76 % du niveau enregistré en 2019, « ce qui reflète les conditions difficiles traversées par l’économie libanaise depuis cette période », ajoute l’ACS.

Dans le détail, cette dernière relève que ce sont les secteurs de l’information et de la communication (+71 %), de la construction (+27 %) et des services d’éducation et de santé privés (+15 %) qui ont connu les plus fortes augmentations de leurs activités en 2022. Les plus fortes baisses ont, elles, été enregistrées au niveau des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration (-29 %), des services financiers (-22 %) et de l’industrie (-8,4 %).

En ce qui concerne 2023, année durant laquelle la guerre entre le Hezbollah et Israël a éclaté, c’est toujours le secteur de l’information et de la communication (+19 %) qui était à la tête du podium selon l’ACS, suivi de ceux de la construction (+6,7 %) et de l’agriculture (+3,3 %). Les plus fortes baisses durant cette année ont été enregistrées au niveau des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration (-31 %), des services financiers (-22 %) et des services d’éducation et de santé publics (-4,4 %).