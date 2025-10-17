Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Liban

« Agressions israéliennes » au Sud : Nawaf Salam s'entretient avec Aoun puis Berry

La rencontre Salam-Berry fait notamment suite à l'échange indirect tenu entre les deux hommes, il y a une semaine, quant au prétendu désintérêt pour le Sud et ses habitants.

L'OLJ / le 17 octobre 2025 à 12h53

« Agressions israéliennes » au Sud : Nawaf Salam s'entretient avec Aoun puis Berry

Le président de la République, Joseph Aoun (à gauche), s'entretient au palais Baabda avec le Premier ministre, Nawaf Salam (à droite), le 17 octobre 2025. Photo publiée par la présidence libanaise sur X

Le Premier ministre, Nawaf Salam, s'est tour à tour rendu vendredi matin à Baabda puis à Aïn el-Tiné, pour rencontrer le président de la République, Joseph Aoun, puis celui de la Chambre, Nabih Berry, suite aux frappes israéliennes massives au Liban-Sud la veille, et au lendemain d'une tournée à Saïda.

À Baabda, MM. Salam et Aoun ont notamment discuté de « la situation générale du pays, en particulier celle dans le Sud, à la lumière de la poursuite des agressions israéliennes », rapporte la présidence libanaise dans un message sur X.

La rencontre Salam-Berry fait quant à elle suite à l'échange indirect tenu entre les deux hommes, il y a une semaine, quant au prétendu désintérêt pour le Sud et ses habitants reproché par le chef du législatif au gouvernement.

La discussion avec le chef de l'État « a également porté sur les évolutions régionales à la suite de la conférence de Charm el-Cheikh, ainsi que sur les préparatifs de la séance du Conseil des ministres prévue pour la semaine prochaine », ajoute le message de la présidence libanaise.

Lire aussi

Entre Salam et le Hezbollah, place à l’accalmie ?

Lundi, alors que se tenait le « Sommet pour la paix » sous l'égide du président américain Donald Trump, M. Aoun avait déclaré parallèlement que le « Liban ne peut pas rester en dehors du processus de règlement des crises en cours dans la région ». Le dernier entretien entre MM. Aoun et Salam avait eu lieu dans le contexte de tensions entre les deux têtes de l'exécutif depuis l'incident de Raouché, dans lequel était impliqué le Hezbollah, et permis une « discussion en toute franchise » à ce sujet.

Selon nos informations, Joseph Aoun, Nawaf Salam et Nabih Berry préparent un entretien tripartite pour formuler une position unifiée face à Israël, Beyrouth refusant tout dialogue « sous le feu » et exigeant un retrait israélien du Sud ainsi que l’arrêt des attaques avant toute négociation avec l'État hébreu.

Le Premier ministre, Nawaf Salam, s'est tour à tour rendu vendredi matin à Baabda puis à Aïn el-Tiné, pour rencontrer le président de la République, Joseph Aoun, puis celui de la Chambre, Nabih Berry, suite aux frappes israéliennes massives au Liban-Sud la veille, et au lendemain d'une tournée à Saïda.À Baabda, MM. Salam et Aoun ont notamment discuté de « la situation générale du pays, en particulier celle dans le Sud, à la lumière de la poursuite des agressions israéliennes », rapporte la présidence libanaise dans un message sur X.الرئيس جوزاف عون عرض مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الأوضاع العامة في البلاد ولاسيما الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية، كما تطرق البحث...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut