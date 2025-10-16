Menu
Politique - Diplomatie

Michel Issa bientôt à Beyrouth avec un nouveau plan : l’accord de Gaza répliqué au Sud ?

Face à la pression israélo-américaine qui s’annonce, le Liban prépare sa contre-offensive diplomatique.

Par Mounir RABIH, le 16 octobre 2025 à 00h00

Michel Issa bientôt à Beyrouth avec un nouveau plan : l’accord de Gaza répliqué au Sud ?

L’ambassadeur des États-Unis au Liban, Michel Issa, et le président Donald Trump lors d’une partie de golf. Photo prise du compte X de l’ATFL

Michel Issa a officiellement reçu ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur des États-Unis au Liban et devrait arriver à Beyrouth à la fin du mois. Si l’émissaire américaine Morgan Ortagus s’est empressée de le féliciter pour sa nomination, exprimant sa volonté de collaborer avec lui, ce ne sera probablement pas le cas pour Tom Barrack. L’envoyé US en Syrie pourrait en effet voir son rôle reculer au Liban où il a toujours été clair que sa mission est limitée dans le temps. À son arrivée en juin, Tom Barrack qui, selon des sources diplomatiques, ne partage pas la même vision que sa collègue, en poste depuis janvier, a présenté son fameux plan, conçu aux États-Unis. Morgan Ortagus, qui comptait proposer sa propre feuille de route, a alors été éclipsée par le diplomate, son rôle étant désormais surtout de participer aux réunions du...
Michel Issa a officiellement reçu ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Liban et devrait arriver à Beyrouth à la fin du mois. Si l'émissaire américaine Morgan Ortagus s'est empressée de le féliciter pour sa nomination, exprimant sa volonté de collaborer avec lui, ce ne sera probablement pas le cas pour Tom Barrack. L'envoyé US en Syrie pourrait en effet voir son rôle reculer au Liban où il a toujours été clair que sa mission est limitée dans le temps. À son arrivée en juin, Tom Barrack qui, selon des sources diplomatiques, ne partage pas la même vision que sa collègue, en poste depuis janvier, a présenté son fameux plan, conçu aux États-Unis. Morgan Ortagus, qui comptait proposer sa propre feuille de route, a alors été éclipsée par le diplomate, son rôle étant désormais surtout de participer aux réunions du...
