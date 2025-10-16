Menu
Politique - Focus

Entre Salam et le Hezbollah, place à l’accalmie ?

Une délégation du parti chiite pourrait se rendre au Sérail « à tout moment ».

Par Yara ABI AKL, le 16 octobre 2025 à 18h07

Le bloc parlementaire du Hezbollah à l'issue des consultations parlementaires contraignantes pour nommer un Premier ministre, à Baabda, le 13 janvier 2025. Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

Entre le Sérail et Haret Hreik, l’heure du rabibochage semble avoir sonné. Trois semaines après l’incident de la Grotte aux pigeons à Raouché, qui avait porté les tensions entre le Hezbollah et le Premier ministre, Nawaf Salam, à leur paroxysme, des médiateurs s’activent discrètement pour calmer le jeu. Une démarche d’autant plus importante que le parti chiite, considérablement affaibli après la guerre de 2024 avec Israël, a besoin de la précieuse couverture politique que lui fournit le cabinet Salam. Même si les divergences entre les deux parties demeurent profondes autour de gros dossiers, notamment le monopole des armes, mais aussi le vote des expatriés lors des législatives de l'année prochaine.Une source informée des tractations rappelle que le ministre de la Santé, Rakan Nasreddine (Hezbollah), se rend fréquemment au Sérail...
