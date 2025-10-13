Aoun : Des négociations avec Israël s'imposent, dans la dynamique de règlement de crise actuelle

Le président Joseph Aoun a estimé lundi qu'une négociation, dont la forme serait déterminée ultérieurement, « s'impose » avec Israël pour résoudre les tensions et contentieux entre les deux pays, toujours en état de guerre, alors que doit avoir lieu dans l'après-midi un « sommet de paix » sur Gaza, quelques jours après un accord de cessez-le-feu.

Recevant une délégation de l’Association des journalistes économiques, il a par ailleurs déclaré qu' « Israël poursuit ses messages militaires et sanglants pour faire pression sur le Liban », ajoutant qu' « il faut mettre un terme à ses opérations militaires afin d’ouvrir la voie à un processus de négociation », selon un message sur X de la présidence libanaise.

الرئيس جوزاف عون أمام وفد "جمعية الإعلاميين الإقتصاديين":

- ليكن الإعلام اللبناني مسؤولاً، والمصلحة الوطنية هي الأساس، ولا يجوز ان تعلو مصلحة أخرى عليها

- اسرائيل مستمرة في توجيه الرسائل العسكرية والدموية للضغط على لبنان ولا بد من وقف عملياتها العسكرية ليبدأ مسار التفاوض

« Les choses vont dans le sens du dialogue et de la négociation pour instaurer la paix et la stabilité, et les résultats sont visibles. Nous répétons toujours que c’est par le dialogue et la négociation qu’on peut trouver des solutions. Le Liban ne peut pas rester en dehors de la dynamique régionale, qui est une dynamique de règlement des crises, car on ne peut plus supporter davantage de guerre, de destruction, de morts et de déplacements. »

Interrogé sur la possibilité de négociations avec Israël, M. Aoun a rappelé que « l’État libanais a déjà négocié avec Israël sous l’égide américaine et des Nations unies, ce qui a abouti à l’accord sur la délimitation des frontières maritimes » signé en octobre 2022. « Rien n’empêche que le même processus soit répété pour résoudre d’autres différends, d’autant plus que la guerre n’a rien apporté. Israël a fini par négocier avec le Hamas, faute d’autre option, après avoir tout essayé par la guerre et la destruction », a-t-il plaidé, insistant sur le fait que « l’atmosphère générale est celle des compromis, et la négociation s’impose ; sa forme sera déterminée en temps voulu. »

Parallèlement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump ont annoncé la fin de la guerre à Gaza depuis le Parlement israélien. Benjamin Netanyahu a déclaré qu' « en tant que Premier ministre d'Israël, je tends la main à ceux qui recherchent la paix avec nous. Personne ne désire plus la paix que le peuple d'Israël ».

Malgré l’accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024 après plus de 13 mois de conflit entre le Hezbollah et Israël, ce dernier continue de bombarder le Liban presque quotidiennement et reste présent dans six zones au sud du pays. Samedi à l’aube, l’État hébreu a lancé de violentes frappes aériennes sur un site abritant du matériel de construction, suscitant une large condamnation des responsables libanais.