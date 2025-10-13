Menu
Politique - Liban-Israël

Aoun : Des négociations avec Israël s'imposent, dans la dynamique de règlement de crise actuelle

« Rien n’empêche que le même processus » de négociations indirectes avec Israël soit répété, comme en 2022, « d’autant plus que la guerre n’a rien apporté », a estimé le président libanais.

AFP/OLJ / le 13 octobre 2025 à 14h19

Le président libanais Joseph Aoun prend la parole lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le 23 septembre 2025, au siège de l’ONU à New York. Photo Alexi J. Rosenfeld/ AFP

Le président Joseph Aoun a estimé lundi qu'une négociation, dont la forme serait déterminée ultérieurement, « s'impose » avec Israël pour résoudre les tensions et contentieux entre les deux pays, toujours en état de guerre, alors que doit avoir lieu dans l'après-midi un « sommet de paix » sur Gaza, quelques jours après un accord de cessez-le-feu.

Recevant une délégation de l’Association des journalistes économiques, il a par ailleurs déclaré qu' « Israël poursuit ses messages militaires et sanglants pour faire pression sur le Liban », ajoutant qu' « il faut mettre un terme à ses opérations militaires afin d’ouvrir la voie à un processus de négociation », selon un message sur X de la présidence libanaise.

« Les choses vont dans le sens du dialogue et de la négociation pour instaurer la paix et la stabilité, et les résultats sont visibles. Nous répétons toujours que c’est par le dialogue et la négociation qu’on peut trouver des solutions. Le Liban ne peut pas rester en dehors de la dynamique régionale, qui est une dynamique de règlement des crises, car on ne peut plus supporter davantage de guerre, de destruction, de morts et de déplacements. »

Interrogé sur la possibilité de négociations avec Israël, M. Aoun a rappelé que « l’État libanais a déjà négocié avec Israël sous l’égide américaine et des Nations unies, ce qui a abouti à l’accord sur la délimitation des frontières maritimes » signé en octobre 2022. « Rien n’empêche que le même processus soit répété pour résoudre d’autres différends, d’autant plus que la guerre n’a rien apporté. Israël a fini par négocier avec le Hamas, faute d’autre option, après avoir tout essayé par la guerre et la destruction », a-t-il plaidé, insistant sur le fait que « l’atmosphère générale est celle des compromis, et la négociation s’impose ; sa forme sera déterminée en temps voulu. »

Reconstruction du Sud : quand Israël et le Hezbollah jouent la même carte face à l’État libanais

Parallèlement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump ont annoncé la fin de la guerre à Gaza depuis le Parlement israélien. Benjamin Netanyahu a déclaré qu' « en tant que Premier ministre d'Israël, je tends la main à ceux qui recherchent la paix avec nous. Personne ne désire plus la paix que le peuple d'Israël ».

Malgré l’accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024 après plus de 13 mois de conflit entre le Hezbollah et Israël, ce dernier continue de bombarder le Liban presque quotidiennement et reste présent dans six zones au sud du pays. Samedi à l’aube, l’État hébreu a lancé de violentes frappes aériennes sur un site abritant du matériel de construction, suscitant une large condamnation des responsables libanais.

Le président Joseph Aoun a estimé lundi qu'une négociation, dont la forme serait déterminée ultérieurement, « s'impose » avec Israël pour résoudre les tensions et contentieux entre les deux pays, toujours en état de guerre, alors que doit avoir lieu dans l'après-midi un « sommet de paix » sur Gaza, quelques jours après un accord de cessez-le-feu.Recevant une délégation de l'Association des journalistes économiques, il a par ailleurs déclaré qu' « Israël poursuit ses messages militaires et sanglants pour faire pression sur le Liban », ajoutant qu' « il faut mettre un terme à ses opérations militaires afin d'ouvrir la voie à un processus de négociation », selon un message sur X de la présidence libanaise.الرئيس جوزاف عون أمام وفد "جمعية...
commentaires (3)

bla bla bla...Vis à vis de l'étranger ca parle et ca promet de très belles choses. Ce qui fut dit lors de l'investiture aux libanais et à l'étranger..... A force d'usure de BLA BLA, les libanais ont réalisé que rien n'avance. Donc M Le président : Aujourd'hui, les belles paroles sont pour l'extérieur et à l'intérieur ?? ca remet des médailles sans plus et ça voyage. Faut voir pour croire. Sorry Mr le président. Aucune confiance accordée aujourd'hui sans actes.

LE FRANCOPHONE

15 h 36, le 13 octobre 2025

L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (3)

  • bla bla bla...Vis à vis de l'étranger ca parle et ca promet de très belles choses. Ce qui fut dit lors de l'investiture aux libanais et à l'étranger..... A force d'usure de BLA BLA, les libanais ont réalisé que rien n'avance. Donc M Le président : Aujourd'hui, les belles paroles sont pour l'extérieur et à l'intérieur ?? ca remet des médailles sans plus et ça voyage. Faut voir pour croire. Sorry Mr le président. Aucune confiance accordée aujourd'hui sans actes.

    LE FRANCOPHONE

    15 h 36, le 13 octobre 2025

  • Oui Mr le Président, nous comptons sur votre courage et votre patriotisme pour ramener la paix entre libanais et aussi avec nos voisins.

    Achkar Carlos

    15 h 20, le 13 octobre 2025

  • Bon reveil mr le president!

    Robert Moumdjian

    15 h 15, le 13 octobre 2025

