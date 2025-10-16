Israël bombarde le Liban-Sud affirmant viser « des infrastructures du Hezbollah » et de l’association « Vert sans Frontière »

L’armée israélienne a mené jeudi après-midi, puis à nouveau en soirée, une série de violentes frappes dans le Liban-Sud, affirmant viser « des infrastructures liées au Hezbollah» ainsi qu'à l’association « Vert sans Frontière », et ce malgré une trêve en vigueur depuis près d’un an.

Les frappes israéliennes, au nombre de huit, selon notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah, ont visé la zone entre Mazraa Sinaï et Ansar, les explosions se faisant entendre jusqu’à Saïda. « Les explosions ont illuminé le ciel et se sont succédé. Elles étaient très puissantes et très proches. La maison tremblait avec nous, et les avions de combat volaient si bas qu’on aurait dit qu’ils touchaient les maisons », a confié une résidente de Adloun à notre correspondant. Selon les premières informations de ce dernier, les frappes ont visé une carrière, un concasseur de béton, une usine de pierres et des équipements lourds. Selon un bilan préliminaire du ministère de la Santé, ces frappes ont fait six blessés à Ansar (caza de Nabatiyé)

« L’armée israélienne a frappé des infrastructures liées au Hezbollah et à l’association Vert sans Frontière », a annoncé le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, sur X. Selon lui, des avions de guerre « ont ciblé des infrastructures du Hezbollah (…) utilisées dans des tentatives de reconstruction ».

Il a précisé qu’une « carrière, utilisée par le Hezbollah pour produire du ciment en vue de reconstruire des installations et infrastructures terroristes », a été détruite. « Ces infrastructures avaient permis au Hezbollah de poursuivre ses tentatives de reconstruction sous couvert civil », a-t-il accusé. Selon le Colonel Adraee, « un objectif lié à l’association Vert sans Frontière a également été visé, car le Hezbollah s’en servait pour dissimuler des activités terroristes ». Il a rappelé qu’en « 2018, il avait déjà été révélé que cette association opérait sous couvert civil pour masquer la présence du Hezbollah dans la zone frontalière avec Israël ».

Le président libanais Joseph Aoun a condamné ces frappes estimant que « l’agression israélienne répétée s’inscrit dans une politique systématique visant à entraver la reprise économique et s’attaquer à la stabilité nationale sous de faux prétextes sécuritaires ». « Ce comportement agressif constitue une violation grave de la résolution 1701 et de l’accord sur le cessez-le-feu, et confirme qu’Israël continue de contrevenir à ses obligations internationales et d’utiliser la force en dehors de tout cadre légal, ce qui impose une réaction internationale afin de mettre un terme à ces violations condamnables », a ajouté M. Aoun

Une frappe dans la Békaa

Plus tôt dans l'après-midi, un avion de guerre et un drone israéliens ont bombardé à deux reprises le village de Bnaafoul, au sud-est de Saïda. Un habitant a confié que la frappe avait touché une zone proche des habitations : « Tout a été détruit chez moi. Je quitte la région avec ma famille vers un lieu sûr ». Les raids ont visé une zone située entre Bnaafoul et Houmine el-Tahta (Nabatiyé), à une dizaine de kilomètres de l’école publique de Bnaafoul. Ils ont fait un blessé, selon le ministère de la Santé. Peu après, un drone israélien a frappé Kaouthariyet el-Sayyad, toujours dans le caza de Saïda.

Des frappes de drones ont également été menées dans la région d’Ali Taher, en face de Nabatiyé el-Faouqa, ainsi que sur la colline de Dabbache, près de Kfar Remmane. Des drones survolaient aussi les localités de Adloun et de Zahrani.

Dans la Békaa, deux maisons, déjà ciblées lors de précédentes attaques, ont de nouveau été touchées à Chmestar, à l’ouest de Baalbeck, a rapporté notre correspondante Sarah Abdallah. L’attaque a fait un mort et un blessé. La personne tuée est un agent des douanes qui était porté disparu dans un premier temps. Selon les premières informations, l’homme se trouvait à proximité du site du raid, où il faisait du sport. Il était marié et père de trois enfants.

Au sujet de ces frappes, l’armée israélienne a affirmé avoir ciblé « des infrastructures souterraines du Hezbollah où des armes étaient stockées », accusant le parti de « poursuivre ses efforts pour rétablir des infrastructures terroristes à travers le Liban, tout en utilisant cyniquement la population comme bouclier humain ».

EDL répare les pannes provoquées par des bombardements israéliens

En outre, des soldats israéliens ont mené une opération de ratissage depuis la colline occupée de Tallet Hamames, l’un des points toujours occupés par Israël au Liban-Sud, tirant à l’arme automatique vers la vallée de Wadi el-Assafir. Une bombe incendiaire israélienne a également été larguée sur Deir Antar, dans le caza de Bint Jbeil. Dans la matinée, dans le même secteur, des tirs à la mitrailleuse avaient visé la périphérie de Aïtaroun depuis la position israélienne de Jabal Blat. Dans le caza de Marjeyoun, un drone israélien a largué une bombe en direction d’un agriculteur dans la zone de « Ghassouna », à l’est de Blida.

Par ailleurs, Électricité du Liban (EDL) a annoncé, dans un communiqué, qu’elle avait réparé les pannes provoquées par les bombardements israéliens massifs de samedi dernier sur Msayleh, dans le caza de Saïda, au Liban-Sud, de manière que « l’alimentation électrique retrouve son niveau d’avant ces attaques ». « La ligne de transport principale de 220 kilovolts reliant Zahrani à Tyr » a notamment été réparée. En revanche, la ligne de transport 66 kV Zahrani – Msayleh reste hors service en raison de la chute d’un de ses pylônes. Les réparations prendront plus de temps, mais sa mise hors service temporaire n’affecte pas l’alimentation globale « grâce à l’existence de trois lignes de secours qui la remplacent », a ajouté EDL dans son communiqué.

10 000 roquettes et 400 missiles

D'autre part, des hauts responsables militaires de l’ONU, des États-Unis, de la France et de l’armée libanaise se sont réunis le 15 octobre à Naqoura afin de « définir les priorités pour maintenir la trêve au Liban-Sud et poursuivre le désarmement du Hezbollah », a annoncé le Commandement central américain (Centcom)

Les participants « ont discuté de la poursuite des opérations de désarmement menées par l’armée libanaise », ajoute le texte, précisant que « l’armée libanaise a retiré près de 10 000 roquettes, environ 400 missiles et plus de 205 000 fragments de munitions non explosées au cours de l’année écoulée ».

« Nos partenaires libanais continuent de jouer un rôle de premier plan pour assurer le succès du désarmement du Hezbollah, a déclaré l’amiral Brad Cooper, commandant du Centcom. Nous restons déterminés à soutenir les efforts de l’armée libanaise, qui œuvre sans relâche au renforcement de la sécurité régionale ».

Le Centcom rappelle en outre que « la semaine dernière, le Lieutenant-général Joseph Clearfield est devenu le principal représentant militaire américain au Liban et président du Mécanisme », établi en novembre 2024 et « chargé de surveiller, vérifier et appuyer la mise en œuvre des engagements pris par Israël et le Liban, notamment en ce qui concerne le désarmement du Hezbollah ».

« Nous travaillons avec l’armée libanaise (les Casques bleus de) la Finul, ainsi qu’avec nos partenaires français et internationaux, pour garantir le succès du cadre de cessation des hostilités, a affirmé le Lt-général Clearfield. Nous partageons tous un même objectif : préserver la paix et la stabilité au Liban ».