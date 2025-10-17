« Nous n'avons rien de militaire, ce sont des mensonges » : au lendemain des frappes massives sur Ansar, nos journalistes sont sur place | Direct

Trump a menacé le Hamas d'une intervention « par des gens très proches » en cas de poursuites des violences internes à Gaza.

Le mouvement palestinien s'est dit « attaché à l’accord conclu » et « désireux de remettre tous les corps des otages encore détenus dans l’enclave ».

Des frappes israéliennes massives sur le Liban-Sud et la Békaa jeudi ont fait un mort et six blessés.