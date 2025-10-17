« Nous n'avons rien de militaire, ce sont des mensonges » : au lendemain des frappes massives sur Ansar, nos journalistes sont sur place | Direct

Un missile israélien non-explosé serait encore sur les lieux à Ansar, au Liban-Sud
L'armée n'est pas encore arrivée sur les lieux, mais doit arriver « bientôt », ajoute un autre employé sur les lieux. Selon un homme sur place, un des missiles largués n'a pas explosé. Tous affirment que le site n'a aucun lien avec l'ONG liée au Hezbollah « Vert sans frontières », qu'Israël dit avoir visé dans ces bombardements. « C'est plus bas, vers Sinaï, pas ici », lance un homme.
« Ils font ça pour empêcher que l'on puisse reconstruire, comme en 2006 », insiste une autre personne, qui déclare qu'Israël « c'est le cancer. »
Gaza : Katz déclare que la ligne initiale de retrait israélien dans l’enclave sera matérialisée sur le sol
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré vendredi avoir donné pour instruction à l’armée israélienne de matérialiser sur le terrain la ligne initiale de retrait convenue à Gaza — la « ligne jaune » — « afin de la rendre clairement identifiable et d’en avertir le Hamas ainsi que les habitants de la bande de Gaza », rapporte le Haaretz.
Près d’une dizaine de Palestiniens a été tuée ces deux derniers jours par l’armée israélienne pour avoir, selon elle, menacé ses troupes en traversant cette ligne.
Retrouvez ici le retrait programmé de l'armée israélienne à Gaza, en cartes, selon l'accord de cessez-le-feu dans l'enclave.
Les décombres dans la carrière d'Ansar bombardée par Israël jeudi soir.
Un employé sur le site des frappes à Ansar : « Nous n'avons rien de militaire, ce sont des mensonges »
Un autre employé, Ali Mohammad Doumen, qui travaille normalement à l'entretien des engins de chantier, insiste sur le fait que le site est utilisé « uniquement à des fins civiles. » « Nous n'avons rien de militaire, ce sont des mensonges », affirme-t-il, supputant qu'Israël « frappe des civils parce qu'il ne parvient plus à frapper les combattants du Hezbollah ». Deux employés qui avaient quitté le lieu du travail deux heures avant la frappe.
« C'est une guerre contre la reconstruction, contre les habitants du Sud, pour que l'on ne revienne plus sur nos terres », déclare-t-il à L'Orient-Le jour, rétorquant toutefois que ces habitants « reconstruiront et ce sera encore plus beau qu'avant ». « Rien ne nous mettra à genoux, le Sud est à nos enfants ». Selon lui, des dizaines de familles travaillent dans la carrière. Un agent des Forces de sécurité intérieure estime de son côté les dégâts à « environ 30 millions de dollars ».
Liban-Sud : nos journalistes sont sur le lieu des frappes de jeudi soir à Ansar, où il ne reste qu'un « tapis de ruines »
Après les frappes sur une carrière de la région d'Ansar, dans le caza de Nabatiyé, le site visé est un « tapis de ruines », rapporte, depuis les lieux, notre journaliste Lyana Alameddine. Un employé administratif de l'entreprise propriétaire du site, qui souhaite rester anonyme, exprime son incrédulité. « Nous sommes une société commerciale, on vend aux particuliers », souligne-t-il alors que l'armée israélienne a revendiqué avoir visé des infrastructures utilisées par le Hezbollah pour reconstruire ses capacités. « On a l'impression que leur message est qu'il n'y aura pas de reconstruction, que c'est une guerre économique, et surtout depuis la frappe des ingénieurs », estime-t-il, rappelant les deux ingénieurs tués le 2 octobre dans une frappe israélienne sur leur voiture près de Kfar Remmane. « Les habitants vont reconstruire le Sud », lance-t-il, reconnaissant toutefois que « la situation n'est pas bonne ». L'homme pleure ensuite sur la perte du « travail d'une vie », lui qui est employé sur le site depuis 2011. Les raids ont fait des deux blessés, des gardiens qui ont été brièvement hospitalisés, affirme-t-il. Ils ont aussi détruit des bétonnières, des grues, des pompes et des cuves de mazout, tandis que sur les lieux, de véhicules calcinés continuent de fumer et le bâtiment administratif a été partiellement détruit.
Une patrouille israélienne s'est introduite à l'aube en territoire libanais, à la périphérie sud-est de Yaroun (Bint Jbeil) et y a dynamité une maison, rapporte notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah.
Liban-Sud : des frappes massives sur le Liban-Sud et un bombardement dans la Békaa ont fait un mort et sept blessés
L’armée israélienne a mené hier en soirée, une série de frappes massives au Liban-Sud, affirmant viser « des infrastructures liées au Hezbollah» ainsi que l’association « Vert sans Frontière », et ce malgré une trêve en vigueur depuis près d’un an. Un déluge de feu qui s'est abattu après d'autres frappes sur le Sud et la Békaa tout au long de l'après-midi, et qui ont fait selon le ministère de la Santé un mort et sept blessés.
➡️ Retrouvez ici tous les développements sur le terrain de la journée de jeudi.
Cisjordanie occupée : un enfant de 11 ans tué par l’armée israélienne, qui a « ouvert le feu sur un groupe d’enfants qui jouaient au football »
Un enfant de 11 ans, identifié comme étant Mohammad Bahjat el-Hallak, a été tué par l’armée israélienne hier, dans le village d’el-Rihiya, au sud d’Hébron, en Cisjordanie occupée, rapporte l'agence palestinienne Wafa, site officiel de l’Autorité palestinienne (AP).
Les soldats de l’armée israélienne ont « ouvert le feu sur un groupe d’enfants qui jouaient au football dans la cour d’une école », précise l'agence, dont la version est reprise par les médias israéliens du Haaretz et du Times of Israël . Toujours selon l'agence, l’enfant a été touché par une balle qui a traversé son bassin et a été transféré dans un hôpital voisin dans un état critique, avant d’être déclaré mort.
Gaza : « La pression sur le Hamas se poursuit et va s’intensifier » déclare un responsable israélien
Le coordinateur gouvernemental israélien pour les otages et les personnes disparues, Gal Hirsch, a indiqué que « la pression sur le Hamas se poursuit et va s’intensifier », précisant « ne pouvoir entrer dans les détails », rapportait hier soir le Haaretz.
M. Hirsch a fait ses remarques suite à une « réunion opérationnelle » du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avec des responsables sécuritaires à Jérusalem, interrompue pour un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump, au sujet du rapatriement des corps des otages morts toujours détenus à Gaza, précise le journal israélien de gauche.
Gaza : le Hamas se dit « attaché à l’accord conclu » et « désireux de remettre tous les corps des otages encore détenus dans l’enclave »
À l’heure où le gouvernement israélien fait du non retour de toutes les dépouilles d’otages un casus belli, le Hamas se dit « attaché à l’accord » et « désireux de remettre tous les corps des otages encore détenus dans l’enclave », rapporte l’agence Reuters.
Le mouvement palestinien a toutefois indiqué hier que la restitution des corps des otages israéliens « pourrait prendre du temps », certains ayant été enterrés dans des tunnels détruits par Israël, et d’autres se trouvant encore sous les décombres des bâtiments bombardés et détruits par l’armée israélienne, rapporte l’agence.
Le Hamas indique enfin que la récupération des dépouilles restantes nécessitait des équipements pour dégager les décombres, actuellement indisponibles en raison de l’interdiction imposée par Israël à l’entrée de tels outils.
Violences à Gaza : « Il y a des gens très proches qui interviendront et se chargeront très facilement » du Hamas, menace Donald Trump
Après avoir menacé le Hamas hier, jeudi, de n’avoir « d'autre choix que d'intervenir et de les tuer » si les violences internes, qu’il avait d’abord minimisées, persistaient à Gaza, le président américain, Donald Trump, a précisé en soirée qu'il n'enverrait pas de troupes américaines à Gaza.
« Ce ne sera pas nous, » a-t-il dit lors d'un échange avec des journalistes, rapporté par le Washington Post. « Nous n'aurons pas à le faire. Il y a des gens très proches, tout près, qui interviendront et s'en chargeront très facilement, mais sous notre égide » a-t-il menacé, sans plus de précisions.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient, dans laquelle nous couvrirons notamment la situation à Gaza après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu, alors que la question de la restitution des corps des otages israéliens par le Hamas crée de nouvelles tensions. Nous reprendrons également dans ce direct les développements au Liban, où Israël a lourdement bombardé le Sud jeudi, en Syrie, en Iran et dans d'autres pays de la région.
Économisez 70% sur votre abonnement !
Offre flash valable jusqu'au vendredi 17 octobre.
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.