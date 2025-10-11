Menu
Moyen-Orient - Infographies

Visualisez en cartes le retrait programmé de l’armée israélienne à Gaza

L’accord de cessez-le-feu prévoit un retrait israélien en trois étapes, réduisant le contrôle de 80 % à 18 % du territoire gazaoui.

L'OLJ / Par Enzo Quenescourt, le 11 octobre 2025 à 10h43

Visualisez en cartes le retrait programmé de l’armée israélienne à Gaza

Des soldats israéliens progressent le long de la barrière séparant Israël de la bande de Gaza. Jack Guez/AFP

Un premier pas vers la fin de la guerre. Vendredi à midi, l’armée israélienne s’est retirée au-delà de la « ligne jaune », fixée par l’accord de cessez-le-feu signé la veille entre Israël et le Hamas. Un retrait confirmé par l’armée américaine. Ce faisant, l’État hébreu n’occupe désormais qu’un peu plus de la moitié de la bande de Gaza. Une première phase respectée côté israélien, dans le cadre d’un accord qui prévoit encore deux étapes de retrait. L’Orient-Le Jour retrace, en cartes, les différentes phases de ce désengagement et montre comment les négociations entre le Hamas et Israël ont fait évoluer les lignes.Le 29 septembre, la Maison-Blanche a présenté une première carte de l’enclave, découpée par trois lignes sommairement tracées. C’est sur cette base que L’Orient-Le Jour a réalisé cette première série de cartes. Chacune de ces...
