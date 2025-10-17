Des mesures prises dans le Akkar pour protéger un cèdre... des influenceurs

À Kobeyate, dans le Akkar, plus précisément dans la réserve de Karm Chbat, un cèdre célèbre porte dorénavant une pancarte qui invite les visiteurs… à se faire photographier près du conifère et non dessus. L’affaire n’a rien d’un gag : de nombreux influenceurs, internautes et même artistes avaient pris l’habitude, dernièrement, de grimper sur l’arbre dont la forme est très horizontale comme le sont souvent les Cedrus libani centenaires, pour se prendre en photo sur son sommet et collecter des compliments et des commentaires, flatteurs à leurs yeux, sur les réseaux sociaux. Un visiteur encore plus inconscient que les autres y a placé un four à man'ouché, la galette libanaise au thym.

Ce comportement très préjudiciable pour l’arbre a été condamné fermement par nombre d’environnementalistes de cette région de l'extrême nord du Liban. Les plaintes qu’ils ont fait parvenir au ministère de l’Agriculture ont donné des résultats : le service de l’agriculture du Akkar, relevant du ministère, en la personne de son directeur Taha Moustapha, a réagi, entourant l’arbre en question d’une balustrade en métal, et y plaçant la pancarte qui interdit aux visiteurs de grimper à son sommet.

Le président de l'ONG Comité de l’environnement à Kobeyate, Antoine Daher, a déploré le comportement de certains visiteurs, les appelant à une attitude plus responsable. Il est entré en contact avec les ministres de l’Environnement et de l’Agriculture, ainsi qu’avec la municipalité de la localité, pour chercher à protéger, non seulement cet arbre mais toutes les forêts de la région, des abus divers comme les incendies ou encore l’abattage massif et illégal, des maux qui rongent régulièrement les espaces verts de cette région du Liban.

L’association écologique « le sentier du Akkar » (Darb Akkar, en arabe) a, elle aussi, réagi contre le traitement réservé à ce cèdre, soulignant que les comportements des personnes qui ont voulu escalader le vieil arbre et se faire photographier dessus lui ont causé une dégradation des branches et des dégâts. « Ce cèdre est un symbole naturel important au Akkar et, à ce titre, doit être respecté et bien traité par les visiteurs », a-t-elle écrit dans un communiqué. Elle a appelé les influenceurs et les internautes à être des partenaires dans la sensibilisation environnementale, et plaidé pour une attitude plus responsable envers la nature.