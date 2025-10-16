Les US veulent récompenser les Gazaouis qui aident à localiser les corps d'otages ; la date de la réouverture de Rafah sera annoncée « ultérieurement » | Direct

Commémoration de la mort de Sinouar : le Hamas fidèle à la promesse de « l’établissement de l’État palestinien pleinement souverain, ayant Jérusalem pour capitale »

Un an jour pour jour après la mort du chef du Hamas Yahya Sinouar, considéré comme le cerveau de l'attaque du 7-Octobre, et tué par l’armée israélienne le 16 octobre 2024 à Gaza, le mouvement palestinien a publié un communiqué pour rendre hommage au « martyr héros ».

« Fidèles à la promesse faite aux dirigeants martyrs, le flambeau ne tombera pas, il restera haut et porté par les générations successives de notre peuple, jusqu’à la libération totale et à l’établissement de l’État palestinien pleinement souverain, ayant Jérusalem pour capitale » a écrit le Hamas jeudi.

« Tu as accompli ta mission, tu as véritablement combattu pour faire plier le drapeau de l’ennemi (israélien), briser sa force, humilier ses dirigeants et ébranler les fondements de son entité usurpée » écrit le mouvement palestinien, appelé à se désarmer dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur la semaine dernière. Le Hamas estime enfin que « l’ennemi, en dépit de sa brutalité, a échoué à atteindre ses objectifs agressifs (…), il a été contraint, humilié, d’accepter le cessez-le-feu et n’a récupéré ses captifs qu’aux conditions fixées par la résistance. »