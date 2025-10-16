Les US veulent récompenser les Gazaouis qui aident à localiser les corps d'otages ; la date de la réouverture de Rafah sera annoncée « ultérieurement » | Direct

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu tiendra aujourd'hui une réunion sécuritaire sur la question de la restitution par le Hamas des dépouilles des otages israéliens encore à Gaza, selon plusieurs médias israéliens.
Commémoration de la mort de Sinouar : le Hamas fidèle à la promesse de « l’établissement de l’État palestinien pleinement souverain, ayant Jérusalem pour capitale »
Un an jour pour jour après la mort du chef du Hamas Yahya Sinouar, considéré comme le cerveau de l'attaque du 7-Octobre, et tué par l’armée israélienne le 16 octobre 2024 à Gaza, le mouvement palestinien a publié un communiqué pour rendre hommage au « martyr héros ».
« Fidèles à la promesse faite aux dirigeants martyrs, le flambeau ne tombera pas, il restera haut et porté par les générations successives de notre peuple, jusqu’à la libération totale et à l’établissement de l’État palestinien pleinement souverain, ayant Jérusalem pour capitale » a écrit le Hamas jeudi.
« Tu as accompli ta mission, tu as véritablement combattu pour faire plier le drapeau de l’ennemi (israélien), briser sa force, humilier ses dirigeants et ébranler les fondements de son entité usurpée » écrit le mouvement palestinien, appelé à se désarmer dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur la semaine dernière. Le Hamas estime enfin que « l’ennemi, en dépit de sa brutalité, a échoué à atteindre ses objectifs agressifs (…), il a été contraint, humilié, d’accepter le cessez-le-feu et n’a récupéré ses captifs qu’aux conditions fixées par la résistance. »
Israël dit que la date de réouverture du passage de Rafah sera annoncée « ultérieurement »
Les autorités israéliennes ont annoncé que la date d'ouverture du passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte serait annoncée « ultérieurement ». Le Cogat, l'organisme du ministère de la Défense israélien supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens, a déclaré que le passage serait ouvert pour la « circulation des personnes uniquement ».
La date sera annoncée « ultérieurement », « une fois que la partie israélienne, en collaboration avec la partie égyptienne, aura achevé les préparatifs nécessaires à l'ouverture du point de passage », a-t-il indiqué dans un communiqué. Ce passage, selon l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, devrait permettre l'acheminement d'un plus grand volume d'aide internationale à la bande de Gaza.
Un drone israélien a largué une bombe sonore à Ras Naqoura (caza de Tyr), rapporte notre correspondant dans le Sud.
Washington veut récompenser les civils gazaouis qui aident à localiser les corps des otages israéliens
Les États-Unis vont offrir une récompense financière aux civils gazaouis en échange de leur aide pour localiser les corps des otages décédés, a affirmé un haut conseiller américain, cité par le Haaretz. Le Hamas a « fait ce qu'il fallait en rendant d'un seul coup les 20 otages vivants , a-t-il ajouté sous couvert de l'anonymat, lors d'un point presse. « Nous n'en sommes pas encore au point où nous estimons que l'accord a été violé » a ajouté un de ses collègues. C'est lors de ce même point presse qu'un officiel américain a également indiqué, comme rapporté ce matin, que le Hamas « entend honorer l'accord » de cessez-le-feu et ses modalités.
Liban-Sud : l’armée israélienne largue une bombe en direction d’un agriculteur à Marjeyoun sans faire de blessés
L’armée israélienne a tiré à la mitrailleuse sur la périphérie du village de Aïtaroun (Bint Jbeil) depuis la position occupée par Israël de Jabal Blat, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. En parallèle, un drone de l’armée israélienne a largué une bombe en direction d’un agriculteur dans la zone dite de « Ghassouna », à l’est de Blida, dans le caza de Marjeyoun, sans faire de blessés.
Gaza est en situation d'« urgence totale », avertit le chef des opérations humanitaires de l'ONU
Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, a appelé hier Israël à ouvrir « immédiatement » tous les accès de la bande de Gaza à l'aide humanitaire, en soulignant « l'urgence totale » de la situation après deux ans de guerre, dans un entretien avec l'AFP.
« Nous voulons que tous les passages soient ouverts et nous voulons un accès complètement sans entrave », a déclaré M. Fletcher, qui était présent au sommet international sur Gaza tenu lundi à Charm el-Cheikh en Egypte et coprésidé par Donald Trump. « Nous voulons que cela se fasse immédiatement, dans le cadre de l'accord » de cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas, parrainé par le président américain et entré en vigueur le 10 octobre, a-t-il souligné.
➡️ Retrouvez ici plus de déclarations de Tom Fletcher.
Otages israéliens : Israël confirme l'identification de deux dépouilles restituées mercredi
L'armée israélienne a de son côté annoncé tôt ce matin avoir identifié les dépouilles des otages Inbar Hayman et Mohammad al-Atrash restituées à Israël la veille au soir par le Hamas, selon un communiqué militaire cité par l’AFP.
« Après la fin du processus d'identification mené par l'Institut national de médecine légale [...] les représentants de Tsahal ont informé les familles d'Inbar Hayman (27 ans) et du sergent Mohammad al-Atrash (39 ans) que leurs corps avaient été rapatriés pour être enterrés », a écrit l'armée israélienne.
Gaza : Hamas « entend honorer l'accord » sur les corps des otages décédés, selon de hauts responsables américains
Le Hamas entend rendre à Israël les corps des otages décédés, comme convenu dans l'accord sur Gaza, ont de leur côté affirmé de hauts responsables américains. « Ils (le Hamas) continuent de nous dire qu'ils entendent honorer l'accord », a dit à des journalistes l'un de ces hauts responsables, sous le couvert de l'anonymat, rapporte l'AFP.
Gaza : Israël menace de reprendre les combats si le Hamas ne respecte pas l’accord
Depuis mercredi, la question de la restitution par le Hamas des dépouilles des otages israéliens tués à Gaza fait craindre un retour aux combats. Le mouvement palestinien a en effet déclaré avoir remis toutes les dépouilles d'otages retenus à Gaza auxquelles il avait pu accéder, et n'étant pas en capacité immédiate de récupérer les autres.
Pour le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, cela est une violation de l'accord qui stipule, écrit-il, que « le Hamas est tenu de restituer tous les otages décédés qu'il détient ». Il a dans ce cadre affirmé hier soir qu'Israël reprendrait les combats dans la bande de Gaza si le Hamas ne respectait pas l'accord de cessez-le-feu, selon un communiqué de son bureau. « Si le Hamas refuse de respecter l'accord, Israël, en coordination avec les États‑Unis, reprendra les combats et agira pour une défaite totale du Hamas », selon le texte cité par l'AFP.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient, dans laquelle nous couvrirons notamment la situation à Gaza après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu. Nous reprendrons également dans ce direct les développements au Liban, où Israël continue de bombarder le Sud malgré la trêve, en Syrie, en Iran et dans d'autres pays de la région.
Économisez 70% sur votre abonnement !
Offre flash valable jusqu'au vendredi 17 octobre.
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.