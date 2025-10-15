Israël doit ouvrir « immédiatement » tous les accès de Gaza à l'aide humanitaire

Israël doit ouvrir « immédiatement » tous les accès de la bande de Gaza à l'aide humanitaire, a déclaré mercredi le chef des opérations humanitaires des Nations unies, Tom Fletcher, dans un entretien à l'AFP. « Nous demandons un accès sans entrave » et « nous voulons que cela se fasse maintenant, dans le cadre de l'accord » de cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas, parrainé par le président américain Donald Trump et entré en vigueur le 10 octobre, a dit M. Fletcher lors d'une étape au Caire.

La bande de Gaza, assiégée par Israël, est en proie à un désastre humanitaire après deux ans de guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël.

Fin août, les Nations unies ont déclaré une famine dans plusieurs zones du territoire palestinien, ce que conteste Israël.

« Le test de cet accord (de cessez-le-feu) n'est pas les photos et les conférences de presse et les interviews (...). Le test est que nous ayons des enfants nourris, que nous ayons des anesthésiques dans les hôpitaux pour les personnes recevant des traitements, que nous ayons des tentes au-dessus de la tête des gens », a-t-il ajouté.

M. Fletcher, qui dirige l'agence de coordination humanitaire de l'ONU (Ocha), doit se rendre jeudi au poste de Rafah, du côté égyptien de la frontière avec Gaza, « pour voir la préparation des quantités énormes d'aide que nous devons faire entrer dans les jours et semaines à venir » dans le territoire palestinien.

Selon la radio-télévision publique israélienne KAN, Israël doit autoriser la réouverture de ce passage mercredi. Mais M. Fletcher a souligné que, pour l'instant, il ne savait pas si ce passage serait ouvert.

« Nous voulons que tous les passages soient ouverts et nous voulons un accès complètement sans entrave (...) J'étais à Charm el-Cheikh (en Egypte) avec le président Trump et les dirigeants mondiaux qui étaient sans équivoque sur le fait que nous devons être autorisés à livrer de l'aide à grande échelle », a-t-il poursuivi.

M. Trump a coprésidé avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi lundi à Charm el-Cheikh un sommet international sur Gaza.

« Nous sommes déterminés à arrêter la famine (à Gaza), à reconstruire le secteur de la santé, à dégager les décombres et à commencer à donner aux gens l'espoir d'une vie meilleure », a-t-il dit. « Il y a un sentiment d'urgence totale(...) Nos équipes sont prêtes, les marchandises sont prêtes. »

Selon l'Ocha et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Israël a permis ces derniers jours l'entrée d'aides humanitaire et médicale, notamment de gaz de cuisine, pour la première fois depuis mars, ainsi que des tentes supplémentaires pour les déplacés, des fruits frais, de la viande congelée, de la farine ou des médicaments.

Pour M. Fletcher, « cela a été une fraction de ce qui est nécessaire », « des dizaines de camions un bon jour plutôt que les centaines de camions que nous devons voir traverser ».