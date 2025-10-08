Pourquoi Israël s’acharne sur les collines de Ali Taher

La région de Ali Taher, à la périphérie nord de la localité de Nabatiyé el-Faouqa, est dans le viseur de l’armée israélienne qui s’acharne depuis plusieurs mois sur ces collines. Réputée pour son lieu de culte à l’effigie d’un ascète qui y résidait, la région abriterait une ou plusieurs bases du Hezbollah, selon plusieurs sources militaires concordantes.Vendredi dernier, par exemple, l’aviation israélienne a mené une série de raids violents, formant une véritable ceinture de feu autour de ces collines. Plusieurs missiles ont été largués sur la zone, déclenchant de vastes incendies dans les bois. Les explosions ont provoqué un vacarme assourdissant entendu dans l’ensemble du sud du Liban. Une véritable opération de terreur qui laisse à penser que l’État hébreu vise en particulier cette région....

