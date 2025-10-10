Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Défense

Le Danemark achète 16 nouveaux avions de combat américains F-35


AFP / le 10 octobre 2025 à 19h32

Un avion de combat américain de type F-35. Photo AFP

Le Danemark va acheter 16 nouveaux avions de combat américains F-35 pour renforcer son système de défense, a annoncé vendredi le ministre de la défense, deux semaines après le survol de son espace aérien par des drones à l'origine non identifiée.

« Nous sommes parvenus à un accord politique pour acquérir 16 avions de combat supplémentaires F-35, (...) de manière à disposer de davantage d'avions de combat opérationnels à l'avenir », a dit Troels Lund Poulsen lors d'une conférence de presse.

Le Danemark va acheter 16 nouveaux avions de combat américains F-35 pour renforcer son système de défense, a annoncé vendredi le ministre de la défense, deux semaines après le survol de son espace aérien par des drones à l'origine non identifiée.

« Nous sommes parvenus à un accord politique pour acquérir 16 avions de combat supplémentaires F-35, (...) de manière à disposer de davantage d'avions de combat opérationnels à l'avenir », a dit Troels Lund Poulsen lors d'une conférence de presse.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés