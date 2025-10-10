Le Danemark achète 16 nouveaux avions de combat américains F-35

Le Danemark va acheter 16 nouveaux avions de combat américains F-35 pour renforcer son système de défense, a annoncé vendredi le ministre de la défense, deux semaines après le survol de son espace aérien par des drones à l'origine non identifiée.

« Nous sommes parvenus à un accord politique pour acquérir 16 avions de combat supplémentaires F-35, (...) de manière à disposer de davantage d'avions de combat opérationnels à l'avenir », a dit Troels Lund Poulsen lors d'une conférence de presse.