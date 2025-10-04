En cavale depuis 2013, le chanteur et salafiste Fadl Chaker se rend à l'armée libanaise

Fadl Chaker, le célèbre crooner libanais devenu salafiste qui avait été condamné par contumace en 2020 à 22 ans de prison pour sa participation à des affrontements contre l'armée libanaise lorsqu'il était l'un des compagnons du cheikh salafiste Ahmad el-Assir, s'est livré aux autorités, rapporte samedi l'Agence nationale d'Information (Ani, officielle).

M. Chaker s'est rendu aux services de renseignement de l'armée à l'entrée du camp de réfugiés palestiniens de Aïn el-Héloué, au Liban-Sud près de Saïda, où il vivait en cavale depuis plusieurs années. Sa reddition serait le résultat de pressions et menaces qui auraient été exercées contre lui ces derniers mois dans le camp, en raison de son retour dans le domaine musical et de la sortie de son dernier album, selon plusieurs médias locaux.

En 2013, Fadl Chaker, le cheikh Assir et plusieurs salafistes armés avaient mené des combats contre la troupe à Abra, dans la région de Saïda. Les affrontements avaient coûté la vie à 18 soldats et 11 miliciens. Ahmad el-Assir, détenu depuis 2015, a été condamné à mort pour ces affrontements, tandis que l'ancien chanteur, qui était adulé dans le monde arabe, avait écopé de 22 ans de prison en 2020, pour avoir fourni un soutien en armes et munitions au cheikh Assir.

Dans un communiqué repris dans la presse le 10 juillet dernier, le chanteur s’est une nouvelle fois posé en victime, clamant son innocence. Il assurait que les charges retenues à son encontre « ont été fabriquées de toutes pièces », attribuant cela à des « règlements de comptes politiques ».

Le chanteur, de son vrai nom Fadl Chmandar, avait mis un terme à sa carrière musicale en 2011, avec le début de la révolution en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad, avant de se rapproches du mouvement salafiste du cheikh Assir . Après une première tentative de retour musical en 2017, qui n'avait pas porté ses fruits, il avait sorti il y a plusieurs mois un nouvel album à succès.

Après la chute de Bachar el-Assad le 8 décembre dernier, le chanteur avait publié une chanson dédiée à Damas, avec l’arrivée au pouvoir des islamistes du président intérimaire Ahmad el-Chareh. Fin avril, le syndicat des artistes syriens avait décerné au chanteur le titre de « membre honoraire » en reconnaissance de sa « carrière artistique remarquable » et de son « engagement humanitaire en faveur de la cause du peuple syrien ».