Quatre ans après, le Medef revient en nombre au Liban, avant un crochet par la Syrie

En juillet 2021, une délégation restreinte d’entreprises françaises rassemblées sous la bannière du Medef International, la branche internationale du Mouvement des entreprises de France, venait à Beyrouth pour présenter son approche du chantier de la reconstruction de la capitale, ravagée par l’explosion du 4 août 2020.

Après quatre ans d’absence, pendant lesquels la situation au Liban a beaucoup changé, c’est un contingent beaucoup plus important — 33 entreprises au lieu de 9 — qui a atterri à Beyrouth dimanche soir pour une visite de deux jours au Liban, suivie d’un aller-retour mercredi en Syrie.

« C’est une délégation beaucoup plus grande qu’il y a quatre ans. Environ la moitié de ces entreprises sont déjà présentes au Liban », décrit à L’Orient-Le Jour Gérard Wolf, président de la Task Force Ville durable du Mouvement des entreprises de France à l’international (Medef International). L’entrepreneur est également conseiller spécial - à titre permanent - du ministre français des Affaires étrangères. « Nous ne revenons que maintenant parce que nous n’avons pas pu le faire avant », ajoute celui qui menait déjà la délégation venue quatre ans plus tôt.

Après un passage au Grand Sérail pour une rencontre avec le Premier ministre Nawaf Salam et le ministre de l’Économie Amer Bsat, la délégation accompagnée par l’ambassadeur de France Hervé Magro a marqué une étape à l’École supérieure des affaires à Beyrouth (ESA), pour un déjeuner avec le gouverneur de la Banque du Liban Karim Souhaid, et le directeur de l’école Maxence Duault. Plusieurs représentants du secteur privé étaient présents, dont la présidente du Rassemblement de dirigeants et chefs d’entreprise libanais (RDCL), Oumana Saddi Chaya.

La délégation du Medef devait initialement se rendre au Liban en juin, mais a dû annuler sa venue à la dernière minute, suite au déclenchement de la guerre entre Israël et l’Iran.

Prise de contact avec la Syrie

« Nous avons un agenda et des priorités pour chacun des pays que nous allons visiter, même si rien n’empêche d’envisager des synergies après coup. Nos relations avec le Liban sont beaucoup plus développées qu’avec la Syrie, où les entreprises françaises commencent juste à revenir », ajoute-t-il. Certains entrepreneurs venus au Liban ne seront pas du voyage en Syrie, précise Gérard Wolf, indiquant que lui-même sera absent pour honorer d’autres engagements déjà pris.

La Syrie a changé de visage depuis la chute du régime de Bachar el-Assad le 8 décembre dernier, renversé par une coalition de rebelles islamistes. Pour la première fois en douze ans, une mission diplomatique française s’était rendue à Damas une semaine plus tard, et la France a depuis rouvert son ambassade dans le pays. Une partie des sanctions qui ciblaient le régime Assad ont été levées depuis par l’Union européenne et les États-Unis.

Si l’objectif de la délégation du Medef en Syrie est d’établir le contact, la tournée au Liban s’inscrit dans une logique de participation à « la relance de l'ensemble de l'économie » libanaise, indique Gérard Wolf. « À l'époque, on était surtout sur la reconstruction de Beyrouth. Maintenant, on est dans une logique plus générale sur les infrastructures et les services essentiels, c'est-à-dire l'énergie, l'eau et le transport », explique-t-il encore.

Aux côtés des entreprises on trouve également des représentants d’organismes hybrides, à l’image de la French Healthcare, une initiative public-privé qui s’est fixé pour mission de fédérer les acteurs français du secteur de la santé (entreprises, instituts, établissements) pour les promouvoir à l’étranger. Si tout se passe comme prévu, le Medef envisage de dépêcher une nouvelle délégation dès le prochain semestre, toujours selon Gérard Wolf.

Au Liban comme en Syrie, le programme de la délégation est chargé. Dans l’après-midi, les chefs d’entreprise ont fait un détour par le Conseil économique et social présidé par Charles Arbid, où ils ont échangé avec le ministre des Finances Yassine Jaber, avant un rendez-vous à Baabda avec le président Joseph Aoun. En Syrie, tous les rendez-vous avec les officiels et les représentants du secteur privés syriens sont déjà pris.