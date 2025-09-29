Menu
Politique - Diplomatie

Les conseils de Ghassan Salamé à Tom Barrack : « Moins de déclarations et plus de leçons d’histoire »

Le ministre de la Culture était interrogé sur les récents propos polémiques de l’émissaire américain sur le Liban.

OLJ / le 29 septembre 2025 à 12h05

Les conseils de Ghassan Salamé à Tom Barrack : « Moins de déclarations et plus de leçons d’histoire »

Le ministre de la Culture Ghassan Salamé lors de sa conférence de presse à la Bibliothèque nationale le mardi 16 septembre. Photo Nabil Ismaïl

« Il devrait s’exprimer moins souvent publiquement, parce qu’à chaque fois qu’il le fait, il commet des bourdes. » Voilà ce qu’a répondu Ghassan Salamé, ministre libanais de la Culture, à une question dimanche soir sur les dernières déclarations de l'émissaire américain Tom Barrack sur le Liban et les efforts en cours pour désarmer le Hezbollah.

« Vous parlez de quelle déclaration exactement ? », a demandé M. Salamé au journaliste de la chaîne al-Jadeed, lorsqu’il lui a posé la question. Tom Barrack avait en effet fait plusieurs déclarations contradictoires la semaine dernière. Il avait reproché aux autorités libanaises de ne pas en faire assez pour désarmer le Hezbollah, assurant que le parti continuait de recevoir 60 millions de dollars par mois, avant de rectifier le tir jeudi et de renouveler le soutien de Washington aux efforts du gouvernement pour « réédifier l’État, faire la paix avec ses voisins et poursuivre son action en vue d’appliquer l’accord de cessation des hostilités (novembre 2024), y compris pour ce qui est du désarmement du Hezbollah ». Il a également déclaré la même semaine que la région du Moyen-Orient « n’a jamais connu la paix » et qu’il n’y a que « des tribus et des villages ».

« J’ai exercé le même métier que Tom Barrack, j’ai été intermédiaire dans le cadre de conflits, et je sais que dans ce genre de missions, moins on s’exprime mieux c’est, parce qu’il est difficile d’éviter les erreurs », a ajouté le ministre.

M. Salamé a estimé par ailleurs que les références historiques de l’émissaire américain sont douteuses, l’appelant à affiner sa connaissance de l’histoire de la région. « Dire que le Moyen-Orient n’est fait que de tribus et de villages, c’est méconnaître l’importance des États modernes. J’ai souvent travaillé en Afrique, là où il y a plein de tribus et de villages, mais cela n’empêche qu’il y a aussi des États modernes », a-t-il poursuivi. Il s’est également insurgé contre une affirmation du diplomate américain selon laquelle la région du Moyen-Orient est la seule à ne pas connaître la paix depuis cent ans. « Où ont eu lieu les deux guerres mondiales, pas en Europe ? », s’est-il demandé.

« Mon conseil, c’est qu’il ne parle pas du Liban et de la région sans prendre des leçons d’histoire », a lâché M. Salamé non sans ironie. Avant d’ajouter : « Si je me permets de donner des conseils à M. Barrack, c’est que j’ai à cœur qu’il réussisse sa mission, parce qu’il est notre seul intermédiaire avec l’ennemi israélien. »

commentaires (9)

Tu me remontes le moral cher Ghassan

Renauld Patrick

14 h 20, le 29 septembre 2025

Commentaires (9)

  • Tu me remontes le moral cher Ghassan

    Renauld Patrick

    14 h 20, le 29 septembre 2025

  • Et si M SALAMÉ s'occupait beaucoup plus de culture que de politique. Nous savons qu'il a de l'affection envers les palestiniens et que LUI MÊME a déclaré récemment quelques aberrations. Merci M SALAMÉ mais vos précédentes déclarations n'étaient pas, elles aussi, bienvenues lorsque vous aviez abordé les armes du Hezbollah. Sachez que le LIBAN a pour ennemi aussi :un autre pays : L'IRAN : Tout pays étranger qui arme une milice, finance la milice et s'ingère dans les affaires libanaises en lançant des guerres à partir du LIBAN doit être considéré ENNEMI . Vous oubliez un ennemi Cher Monsieur

    LE FRANCOPHONE

    13 h 56, le 29 septembre 2025

  • Un grand merci à M. Salamé .

    Hacker Marilyn

    13 h 12, le 29 septembre 2025

  • Merci M le Ministre pour ce recadrage fondé et argumenté sur votre connaissance approfondie du contexte et de l'histoire.

    LTEIF Salim

    13 h 03, le 29 septembre 2025

  • Bien dit, M. Salamé! La vision qu'a M. Barrack du Moyen-Orient est empreinte d'orientalisme et d'une certaine forme de mépris, en sus de l'ignorance de l'Histoire que vous critiquez.

    otayek rene

    13 h 00, le 29 septembre 2025

  • Peut-être ces bons conseils pourraient également s’appliquer à vous cher M. le Ministre. Au fait, on pourrait y ajouter travaillez plus et délivrez quelque chose de concret.

    Mago1

    12 h 56, le 29 septembre 2025

  • Merci Mr le Ministre Enfin quelqu’un qui réagit contre les inepties de ce Monsieur

    El Khoury Ilham

    12 h 52, le 29 septembre 2025

  • Bravo M. Salamé ! Dire que le taré de Trump nous impose de traiter avec des incultes qui ne connaissent rien à rien tout en jouant avec la vie des gens et des peuples.

    Dissonante

    12 h 23, le 29 septembre 2025

