Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Éclairage

Comment interpréter les acrobaties verbales de Tom Barrack

Après avoir sévèrement critiqué le bilan du gouvernement en matière de désarmement du Hezbollah, le diplomate américain a affirmé jeudi que Washington soutenait les efforts du Liban...

Par Yara ABI AKL, le 26 septembre 2025 à 00h00

Comment interpréter les acrobaties verbales de Tom Barrack

L'émissaire américain, Tom Barrack, à Aïn el-Tiné, le 7 juillet 2025. Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

Un peu plus de 48 heures plus tard, Tom Barrack a fait marche arrière. Après avoir créé la surprise en s’en prenant au gouvernement libanais et son action en matière de désarmement du Hezbollah, l’émissaire américain pour le Liban et la Syrie (et ambassadeur des États-Unis à Ankara) a dû rectifier le tir. Sur son compte X, il a renouvelé jeudi le soutien de Washington aux efforts du gouvernement libanais pour « réédifier l’État, faire la paix avec ses voisins et poursuivre son action en vue d’appliquer l’accord de cessation des hostilités (novembre 2024), y compris pour ce qui est du désarmement du Hezbollah ». Si, à travers cette dernière prise de position, le diplomate américain se fait l’écho du secrétaire d’État, Marco Rubio, qui avait remis les pendules à l’heure lors de son entretien avec le président de la République, Joseph Aoun,...
Un peu plus de 48 heures plus tard, Tom Barrack a fait marche arrière. Après avoir créé la surprise en s’en prenant au gouvernement libanais et son action en matière de désarmement du Hezbollah, l’émissaire américain pour le Liban et la Syrie (et ambassadeur des États-Unis à Ankara) a dû rectifier le tir. Sur son compte X, il a renouvelé jeudi le soutien de Washington aux efforts du gouvernement libanais pour « réédifier l’État, faire la paix avec ses voisins et poursuivre son action en vue d’appliquer l’accord de cessation des hostilités (novembre 2024), y compris pour ce qui est du désarmement du Hezbollah ». Si, à travers cette dernière prise de position, le diplomate américain se fait l’écho du secrétaire d’État, Marco Rubio, qui avait remis les pendules à l’heure lors de son entretien avec...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut