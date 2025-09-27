Trois architectes libanais font l’actualité

Le projet primé du Beirut Memorial Park de Carlos Moubarak. Photo DR





Le Beirut Memorial Park primé par « Build Magazine Architecture »

Le projet ambitieux de Carlos Moubarak décroche le prix du meilleur projet au Moyen-Orient de design civil et celui de meilleure pratique d’architecture et de design culturel. Une double récompense décernée par Build Magazine Architecture en 2025, une publication internationale de renom basée au Royaume-Uni et dédiée à la valorisation de l’excellence dans le monde du bâtiment et son environnement. Les deux prix couronnent « une approche incluant des considérations sociétales, urbaines et architecturales ». Suite à la double explosion qui a frappé le port de Beyrouth le 4 août 2020, faisant plus de 200 morts, des milliers de blessés et de sans-abri, et emportant des quartiers entiers riches en patrimoine architectural et urbain, Carlos Moubarak a élaboré les plans d’un dispositif mémoriel « offrant aux morts, à leurs familles et à l’ensemble du peuple libanais un lieu de mémoire et de recueillement, qui rende justice à l’ampleur et de l’enjeu de l’événement ».

Conçu tel un parc public où fusionnent architecture, paysage et infrastructure (voir L’Orient-Le Jour du 3 août 2021), le mémorial émerge des ruines du site sur un vaste terrain de 11 hectares. Un monument en béton noir de 120 mètres de diamètre en constitue la pièce maîtresse. Il se dresse au niveau de l’épicentre de l’explosion, c’est-à-dire au-dessus du cratère généré par l’explosion. C’est « l’anneau du souvenir basé sur la figure du cercle, symbole absolu d’unité. Il est la cristallisation architecturale de l’explosion ».

Le Myconian Deos conçu par GM Architects. Photo GM

Le Myconian Deos de GM, parmi les plus beaux hôtels

Les experts de l’Architectural Digest Middle East, édition régionale du prestigieux magazine international, ont dressé la liste des « meilleurs hôtels du monde 2025 ». Parmi les 31 établissements hôteliers de 18 pays, de Majorque à Marrakech, la revue cite le Myconian Deos conçu par GM Architects, l’agence internationale de design multidisciplinaire fondée et dirigée par Galal Mahmoud et ses associés Randa Chahine, Anwar Hajj et Élie Waked. Perché sur une colline de Mykonos, avec une vue imprenable sur le vieux port et les Cyclades, le Myconian Deos Hotel allie des éléments architecturaux grecs traditionnels au luxe moderne. Ses murs blancs, ses piscines privées et ses espaces verts ou espaces ombragés par des pergolas se déploient sur un domaine de 12 000 m², comme le prolongement d’un village cycladique. « L’hôtel a été conçu pour reproduire un village cycladique tel qu’on le voit dans le vieux port de Mykonos et les îles environnantes, mais avec un style minimaliste plus contemporain, explique Galal Mahmoud à Architectural Digest. C’est un style très vernaculaire, mais en même temps, ce n’est pas un copier-coller. Les matériaux de construction que nous utilisons aujourd’hui sont totalement différents de ceux utilisés auparavant, ce qui lui confère ce caractère unique. Nous avons donc décidé d’en extraire le langage et les caractéristiques qui créeraient la même atmosphère et la même expérience vécue, et de les contextualiser et les adapter aux sensibilités actuelles. » « Des finitions locales soigneusement travaillées et un mobilier sur mesure contribuent à une forte appartenance », écrit le magazine. L’histoire se fond discrètement dans le tissu contemporain de l’hôtel.

Remise de la distinction à Saïd Bitar pour son apport exceptionnel. Photo DR

L’apport exceptionnel de Saïd Bitar à l’USJ

L’école supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB-USJ) a sablé le champagne pour célébrer la 50e promotion des jeunes diplômés en architecture et ingénierie. Au cours de cet événement organisé le 1er septembre, le doyen de la faculté Wassim Raphaël a lu le message du recteur de l’Université Saint-Joseph, le père Salim Daccache, qui a salué « l’excellence du professeur Saïd Bitar, un grand architecte et ingénieur (…) Nous reconnaissons la chance qu’a eue l’université d’écrire son histoire grâce à l’apport exceptionnel de M. Bitar dont le rôle essentiel en tant qu’enseignant et directeur a donné une signification particulière aux 150 ans de l’USJ, les rendant plus mémorables et plus précieux ». Rappelons qu’en 2016, en reconnaissance de quarante années d’enseignement à l’ESIB, il a reçu la médaille commémorative du centenaire de l’université.

Après ses études à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles, en Belgique, il crée en 1967 l’agence Saïd Bitar architecture, ingénierie et urbanisme, connue depuis 2011 sous le nom de 4b Architects. Sa carrière, qui s’étend sur cinq décennies, cumule quatre millions de mètres carrés construits au Liban et un million à l’étranger. Parmi ses projets emblématiques au Liban, la tour Rizk, la réhabilitation du quartier Foch-Allenby, la Cité sportive de Beyrouth (avec Michel Chakar et Laceco), la rénovation de la basilique Notre-Dame de Harissa et le nouveau campanile de la cathédrale Saint-Georges au centre-ville de Beyrouth. En 2005, il est nommé au grade d’officier de l’ordre de Léopold (l’ordre le plus important du royaume de Belgique).