Rencontre entre Saddi et TotalEnergies : Aoun informé des résultats

Le président de la République Joseph Aoun a été informé vendredi par le ministre de l’Énergie et de l’Eau Joe Saddi des « résultats » des entretiens de ce dernier avec les responsables de la société TotalEnergies à Paris, concernant l’exploration gazière dans les champs libanais, rapporte l'Agence nationale d'information (ANI officielle).

M. Saddi avait annoncé mardi matin dans un message sur le réseau X avoir tenu une série de réunions lundi à Paris avec des responsables de TotalEnergies et d’EDF, se contentant d'évoquer des « dossiers communs ». TotalEnergies fait partie des principaux fournisseurs de carburant au Liban. Il avait conduit le consortium formé à la fin des années 2010 qui avait remporté les premières licences d’exploration et d’exploitation pour plusieurs blocs de la zone économique exclusive libanaise. EDF avait aussi apporté son expertise technique à Électricité du Liban sur plusieurs dossiers.

عقدت الاثنين إجتماعات مطولة في #باريس مع المسؤولين في مؤسسة كهرباء فرنسا EDF وفي شركة "توتال - إنرجيزر" حيث تناول البحث الملفات المشتركة.#جو_الصدي pic.twitter.com/La10RmeGC2 — Joe Saddi (@Joe_Saddi) September 16, 2025

Un consortium composé de TotalEnergies, Eni et Novatek — devenu TotalEnergies/Eni/QatarEnergy après l’accord de 2022 entre le Liban et Israël – a effectué dès 2020 deux premiers forages d’exploration dans deux blocs de la ZEE libanaise, sans résultats concluants. La guerre entre Israël et le Hezbollah, ainsi que des désaccords avec le Liban sur les modalités des licences des autres blocs, ont poussé le consortium à mettre ses prospections en pause.

Les frontières maritimes avec Chypre

Par ailleurs, la commission des Travaux publics, présidée par le député Sajih Attié, a examiné jeudi la question de la délimitation des frontières avec Chypre. Celle-ci est bloquée depuis 2007, année durant laquelle Beyrouth et Nicosie avaient rédigé un premier accord fixant la frontière tripartite avec Israël à un point maritime 1 (point de départ de la ligne), au large de Naqoura (Liban-Sud), un traité que le Parlement libanais n’avait finalement pas ratifié, à la suite de pressions turques. « Avec la délimitation prévue dans l’accord signé en 2007, nous avons perdu environ 2 600 km² qui contiennent du gaz naturel » a déclaré M. Attié, suite à la réunion jeudi. « La méthode de calcul des superficies est sujette à de profondes divergences techniques. Par conséquent, la commission a émis des recommandations, notamment celle de consulter davantage d’experts étrangers », a-t-il indiqué, selon le site d'informations El-Nashra.

« La commission chargée du dossier de la délimitation des frontières avec Chypre a été conviée, car l’expérience précédente n’avait pas donné de résultats convaincants avec l’ennemi israélien et avait été entachée de nombreuses irrégularités » a également précise Sajih Attié. Et de conclure : « C’est une question de souveraineté, car ses répercussions positives ou négatives s’étendront également à la délimitation avec la Syrie ».

L’enjeu de la délimitation des frontières maritimes avec Israël et Chypre, dont les zones économiques exclusives (ZEE) avec le Liban sont adjacentes, est de taille pour Beyrouth, qui cherche à se positionner comme une destination fiable pour les compagnies pétrolières souhaitant confirmer le potentiel en hydrocarbures des sous-sols. Le litige entre Beyrouth et Damas porte quant à lui sur une zone estimée entre 750 et 1 000 km², et un échange s’est tenu en mars entre le gouvernement de transition syrien et le Liban pour faire avancer le dossier.