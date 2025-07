Frontière maritime Liban-Chypre : vers un accord prochain ?

Longtemps gelé, le dossier de la délimitation de la frontière maritime entre le Liban et Chypre serait-il proche de sa conclusion ? L’enjeu est de taille pour Beyrouth, qui cherche à régler tous ses litiges frontaliers avec ses voisins directs – Chypre, Israël et la Syrie – afin de se positionner comme une destination fiable pour les compagnies pétrolières souhaitant confirmer le potentiel en hydrocarbures des sous-sols libanais, plus particulièrement ceux immergés au large de ses côtes. Lire aussi Tracé maritime, migrants syriens, mariage civil : les dossiers en cours entre Chypre et le Liban Sans réelle difficulté d’ordre sécuritaire, le dossier chypriote est celui qui semble le mieux avancer aujourd’hui. Début juillet, le président Joseph Aoun et son homologue chypriote Nikos Christodoulídis ont promis...

