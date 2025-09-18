La Jordanie condamne l'attaque au poste-frontière avec la Cisjordanie et annonce une enquête

La Jordanie a condamné jeudi l'attaque meurtrière survenue au poste-frontière avec la Cisjordanie occupée, disant que l'auteur était un Jordanien qui conduisait un camion d'aide humanitaire pour la bande de Gaza.

Les autorités « ont ouvert une enquête sur les tirs survenus cet après-midi de l'autre côté du pont du roi Hussein (Allenby) », a indiqué le ministère jordanien des Affaires étrangères. Amman considère cette attaque comme « une menace pour les intérêts du royaume et pour sa capacité à acheminer une aide humanitaire vers la bande de Gaza ».