Grève dans le camp de Beddaoui : réunion entre le comité de dialogue libano-palestinien, l’Unrwa et le ministère de l'Intérieur

Tandis que se poursuit la grève dans le camp des réfugiés palestiniens de Beddaoui, au Liban-Nord, initiée lundi, pour protester contre certains services de l’Unrwa, l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine, une réunion s'est tenue mercredi entre le président du comité de dialogue libano-palestinien, Ramez Dimachkiyé, la directrice des affaires de l'Unrwa au Liban, Dorothee Klaus, et le ministre de l’Intérieur, le général Ahmad Hajjar, afin de « suivre les dossiers essentiels liés à la situation des réfugiés palestiniens au Liban », rapporte l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).

La réunion a notamment abordé la question de l’émission de cartes d’identité biométriques, ainsi que celle des frais liés aux procédures légales et judiciaires. M. Dimachkiyé a souligné « l’importance d’une coordination permanente avec le ministère de l’Intérieur et des Municipalités pour améliorer les conditions de vie des réfugiés palestiniens à tous les niveaux ».

Début juin, la directrice du comité de dialogue libano-palestinien, Nadine Marouk, expliquait à L’Orient-Le Jour que les Palestiniens ne disposent actuellement que de « documents en carton qui peuvent être facilement falsifiés », et qu’un travail était en cours pour les remplacer par des cartes d’identité biométriques.

« Indifférence persistante aux revendications »

Mercredi, les habitants du camp ont annoncé dans un communiqué « la poursuite de la fermeture et de la grève ouverte dans toutes les installations de l’Unrwa du camp de Beddaoui, à l’exception des services de santé, et ce face à l’indifférence persistante aux revendications de notre population, à la poursuite de la politique de marginalisation pratiquée par la direction de l’Unrwa, et au comportement irréfléchi de son représentant ».

Le communiqué précise que la grève se poursuivra « jusqu’à la satisfaction des revendications légitimes, au premier rang desquelles la division des classes sur la base de 40 élèves par classe », appelant les habitants à « se joindre au mouvement et à agir collectivement pour réclamer les droits bafoués par la direction de l’Unrwa ».

Lundi, les habitants dénonçaient déjà « des classes surchargées » et demandaient notamment l’annulation d'une décision d’augmenter le nombre d’élèves par classe à 50, alors que « le plafond avait été auparavant fixé à 43 par accord avec le syndicat des enseignants palestiniens ». Un plafond jugé « excessif » compte tenu de la « taille réduite » des salles. S’ajoutent également aux revendications des grévistes la question des transferts médicaux pour les malades et celle des affaires sociales.

Les grévistes avaient ajouté que l’administration de l’agence faisait porter « les pressions américaines et sionistes injustes exercées sur l’Unrwa » sur les réfugiés palestiniens à l’intérieur, en particulier dans les camps, plutôt que de « trouver des solutions concrètes et de travailler à établir un réseau international de soutien alternatif ».

De son côté, l’UNRWA a transmis un communiqué à L’Orient-Le Jour pour rappeler que ses services essentiels restent opérationnels « malgré sa situation financière critique ». Selon le texte, « il n’y a aucune réduction des services de santé » et « 26 centres médicaux à travers le Liban continuent de fournir des consultations gratuites, générales et spécialisées, ainsi que les médicaments essentiels. Les réfugiés ont également accès à l’hospitalisation subventionnée dans 32 hôpitaux partenaires », ajoute l’agence. Concernant l’éducation, l’UNRWA assure que « les écoles de l’agence au Liban se préparent à rouvrir et à accueillir plus de 37 000 élèves pour l’année scolaire 2025/26 ».

Il n’est pas rare que les camps de réfugiés palestiniens recourent à des grèves pour exprimer leur désapprobation face aux décisions de l’Unrwa. En février dernier, des réfugiés palestiniens avaient fermé des centres, des sièges et des écoles de l’Unrwa dans différents camps du Liban, notamment son siège principal à Beyrouth, en réponse à l'indifférence de l'organisation, selon eux, quant à leurs revendications concernant la suspension « arbitraire » de cinq enseignants depuis octobre 2024.