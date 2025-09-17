Face à la Russie, le Danemark va acheter des armes de précision à longue portée

Le gouvernement danois a annoncé mercredi qu'il allait acheter pour la première fois des armes de précision à longue portée pour renforcer sa dissuasion, jugeant que la menace russe allait longtemps peser sur l'Europe. « La Russie constituera une menace pour le Danemark et l'Europe pendant de nombreuses années », a dit la Première ministre, Mette Frederiksen, lors d'une conférence de presse.

Copenhague va notamment acheter des drones et des missiles, que certains de ses alliés dans l'Otan « possèdent ou sont en train d'acquérir », a précisé le ministre de la Défense, Troels Lund Poulsen. Le type d'armes n'a pas encore été déterminé. « Grâce à ces armes, la défense pourra atteindre des cibles à grande distance et, par exemple, neutraliser les menaces de missiles ennemis », a ajouté la cheffe du gouvernement. Elle a évoqué la possibilité « de neutraliser les rampes de guidage de missiles et les infrastructures pour les avions et les drones ». « Il s'agit d'un changement de paradigme dans la politique de défense danoise », a dit Mme Frederiksen.

Cette annonce doit contribuer à l'ambition de l'Otan que l'Europe puisse se défendre d'ici à 2030 au plus tard, a souligné le ministre des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le réarmement est une priorité du gouvernement de la sociale-démocrate Mette Frederiksen. La semaine passée, Copenhague a annoncé l'acquisition de huit systèmes de défense anti-aériens de longue et moyenne portée auprès de fabricants européens.



