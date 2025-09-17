Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Économie - Diaspora

Télécoms, santé, finance : qui est le Libano-Nigérian Bassim Haydar ?

Déjà connu dans le secteur des télécommunications et des technologies, l’homme d’affaires s’est également impliqué dans la vie publique et politique.

Par Lisa GOURSAUD, le 17 septembre 2025 à 16h16

Télécoms, santé, finance : qui est le Libano-Nigérian Bassim Haydar ?

L’homme d’affaires libano-nigérian Bassim Haydar. Photo diffusée sur le site de sa structure personnelle, BH Holdings

Le 10 septembre, Klarna, société suédoise spécialisée dans le paiement différé, faisait son entrée à la Bourse de New York, témoignant d’une ouverture des actions de l’entreprise 30 % au-dessus de leur prix d’offre, valorisant la société à 19,65 milliards de dollars. Le montant levé lors de l’introduction en Bourse de la fintech suédoise, de 1,37 milliard de dollars, reste jusqu’à aujourd’hui le plus important de l’année 2025. Derrière ce succès boursier, se trouve notamment le Libano-Nigérian Bassim Haydar qui, après avoir investi dans la santé, la mode et l’intelligence artificielle, mise désormais sur le secteur du paiement en ligne.Lancée en 2005, Klarna s’est progressivement imposée comme une alternative aux cartes de crédit, devenant aujourd’hui la deuxième plus grande société de paiement différé en termes de capitalisation...
Le 10 septembre, Klarna, société suédoise spécialisée dans le paiement différé, faisait son entrée à la Bourse de New York, témoignant d’une ouverture des actions de l’entreprise 30 % au-dessus de leur prix d’offre, valorisant la société à 19,65 milliards de dollars. Le montant levé lors de l’introduction en Bourse de la fintech suédoise, de 1,37 milliard de dollars, reste jusqu’à aujourd’hui le plus important de l’année 2025. Derrière ce succès boursier, se trouve notamment le Libano-Nigérian Bassim Haydar qui, après avoir investi dans la santé, la mode et l’intelligence artificielle, mise désormais sur le secteur du paiement en ligne.Lancée en 2005, Klarna s’est progressivement imposée comme une alternative aux cartes de crédit, devenant aujourd’hui la deuxième plus grande société de...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut