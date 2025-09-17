Télécoms, santé, finance : qui est le Libano-Nigérian Bassim Haydar ?

Le 10 septembre, Klarna, société suédoise spécialisée dans le paiement différé, faisait son entrée à la Bourse de New York, témoignant d’une ouverture des actions de l’entreprise 30 % au-dessus de leur prix d’offre, valorisant la société à 19,65 milliards de dollars. Le montant levé lors de l’introduction en Bourse de la fintech suédoise, de 1,37 milliard de dollars, reste jusqu’à aujourd’hui le plus important de l’année 2025. Derrière ce succès boursier, se trouve notamment le Libano-Nigérian Bassim Haydar qui, après avoir investi dans la santé, la mode et l’intelligence artificielle, mise désormais sur le secteur du paiement en ligne.Lancée en 2005, Klarna s’est progressivement imposée comme une alternative aux cartes de crédit, devenant aujourd’hui la deuxième plus grande société de...

