Ce que l’on sait d'Ofek 19, le satellite espion israélien aperçu au-dessus du Liban-Sud

« Les Israéliens peuvent désormais voir par eux-mêmes », analyse l'expert Guillaume Ancel.

Par Lisa GOURSAUD, le 04 septembre 2025 à 00h00

Ce que l’on sait d'Ofek 19, le satellite espion israélien aperçu au-dessus du Liban-Sud

Le lancement du satellite israélien Ofek 19, le 2 septembre 2025, sur la base aérienne et le port spatial de Palmachim, dans le centre d’Israël. Photo partagée sur X par le ministère israélien de la Défense

Le lancement du satellite Ofek 19 « est un message adressé à tous nos ennemis, où qu’ils se trouvent : nous vous surveillons en permanence et en toutes circonstances ». C'est ce qu'a écrit le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, sur X, le 2 septembre. Le soir-même, Israël réalisait le lancement dans l’espace de son dernier satellite espion, Ofek 19, (horizon, en hébreu) depuis la base aérienne et le port spatial de Palmachim, dans le centre d’Israël, selon Reuters. Les autorités se sont ainsi félicitées d'une « avancée technologique majeure ». Le lancement de cet appareil, qui a été aperçu depuis le Liban-Sud, a suscité la panique chez des citoyens israéliens, croyant à une attaque étrangère.Que sait-on de ce satellite et de ses capacités ? Aura-t-il des conséquences sur le Liban ? Nous faisons le point.D'Ofek...
