Une partie des dépôts gelés ne pourront être restitués que sous forme d’actions, concède Jaber

Le ministre libanais des Finances, Yassine Jaber, a annoncé lundi dans un entretien télévisé à la chaîne panarabe Al-Arabiya qu’une partie des dépôts gelés dans les banques libanaises depuis la crise fin 2019 « ne pourront être restitués que sous forme de titres », mettant ainsi en évidence que le gouvernement privilégie la méthode du bail-in pour régler cette question. « Aucun système bancaire ne peut restituer l’argent des déposants en une seule fois », a-t-il ainsi déclaré.

Le bail-in est une méthode de renflouage interne des banques : les déposants acceptent de renoncer à une partie de leurs dépôts en échange d’une participation dans la banque en difficulté. Cette solution est rejetée par une partie des banques libanaises et des grands déposants qui poussent pour un bail-out, c'est-à-dire quand l’établissement est renfloué par l’État, estimant que la crise est systémique.

Le système bancaire est paralysé depuis 2019 en raison d’un problème de solvabilité pour les uns, de liquidité pour les autres, qui l’a poussé à restreindre unilatéralement, et en dehors du cadre légal, plusieurs dizaines de milliards de dollars de dépôts en devises appartenant à leurs clients. Les autorités ont laissé faire, et ce n’est que depuis la formation du gouvernement de Nawaf Salam en début d’année que le Liban a réalisé quelques progrès sur le chantier des réformes que ses partenaires et le Fonds monétaire international préconisent pour assainir le passif du pays et remettre son système bancaire sur pied.

Après la loi aménageant le secret bancaire votée en avril et celle fixant le cadre de la résolution bancaire adoptée cet été, le gouvernement, puis le Parlement, doivent désormais s’entendre sur un texte organisant la répartition des pertes – et donc la question du remboursement des dépôts – entre l’État, la Banque du Liban et les banques.

Cette loi sur le rétablissement de l’équilibre financier et la restitution des dépôts pourrait « être prête avant la fin de l’année », avait confié le secrétaire général de l’Association des banques du Liban (ABL), Fady Khalaf, le 25 août. Les banques et la BDL ont fait appel à des cabinest de conseil en vue de potentielles négociations qui s'annoncent ardues au sujet des dépôts et autres placements détenus par les banques du pays auprès de la Banque centrale.

En 2020, le Liban avait fait défaut sur le remboursement de ses eurobonds, d’une valeur de plus de 30 milliards de dollars, dont un peu plus de 5 milliards sont détenus par la Banque du Liban, le reste étant partagé entre les banques libanaises et des investisseurs privés – certains arrivés après le début de la crise.

Al-Qard al-Hassan et le monopole des armes

Par ailleurs, M. Jaber a souligné que la BDL tente actuellement de résoudre « la question de la fondation al-Qard al-Hassan », une société de microcrédits affiliée au Hezbollah. Les branches de cette institution, déjà sous sanctions américaines et de plusieurs pays du Golfe, sont accusées de financer les opérations du parti chiite et avaient été ciblées par des frappes israéliennes à l’automne dernier.

À la mi-juillet, la BDL avait rappelé aux institutions financières agréées qu’elles étaient interdites de tout contact direct ou indirect avec cette fondation, réitérant ainsi une obligation en principe imposée depuis le premier volet de sanctions américaines en 2007. En juillet dernier, le département d’État américain a imposé de nouvelles sanctions à sept hauts responsables et à une entité liés à al-Qard al-Hassan.

Sur le plan politique, Yassine Jaber, membre de la quote-part du mouvement Amal – allié du Hezbollah au sein du gouvernement –, a affirmé qu’il participerait au Conseil des ministres de vendredi, destiné à approuver un plan de l’armée pour rétablir le monopole des armes de l’État et désarmer le parti-milice. M. Jaber s’était démarqué du tandem chiite sur ce point, en se prononçant ouvertement le 12 août en faveur du monopole des armes.