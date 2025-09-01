« Au Liban, nous frappons à chaque fois que le Hezbollah tente de relever la tête », affirme Netanyahu

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé dimanche soir que l'État hébreu frappera à chaque fois que le Hezbollah « tentera de relever la tête ». « Au Liban, nous frappons à chaque fois que le Hezbollah tente de relever la tête », a-t-il déclaré dans une vidéo en hébreu diffusée sur le réseau X, tard dans la soirée.

Dimanche matin, l'armée israélienne avait massivement bombardé la région de Nabatiyé, en menant douze frappes puissantes sur les hauteurs de la ville. L’État hébreu avait revendiqué cette série de frappes et a affirmé avoir pris pour cible « des infrastructures militaires souterraines appartenant au Hezbollah » dans la région du Château de Beaufort. Le porte-parole arabophone de l'armée Avichay Adraee a écrit sur X qu'une « activité militaire avait été détectée » dans ces tunnels.

Dans la journée, un drone israélien avait en outre tiré sur une mobylette à Nabatiyé el-Faouqa et tué son conducteur, avant qu'un deuxième raid ne cible une nouvelle fois la zone touchée dans la matinée. La victime a été identifiée comme étant Ibrahim Ali Tawbé, un membre du Hezbollah, selon le parti qui a annoncé ses obsèques.

L'escalade lancée par Israël le 23 septembre 2024 a donné lieu à deux mois de guerre ouverte jusqu’au 27 novembre, date à laquelle un cessez-le-feu est entré en vigueur. Malgré cela, les attaques israéliennes et l'élimination de responsables du parti chiite pro-iranien restent quotidiennes au Liban-Sud et parfois dans d’autres de ses fiefs comme la Békaa ou la banlieue-sud de Beyrouth.

Dans cette même vidéo qui entend répondre aux détracteurs du Premier ministre israélien sur les « résultats de la guerre », M. Netanyahu a également fait mention du Hamas et de la Syrie.

Les critiques de la guerre à Gaza « délirent »

« A ceux qui disent qu’il n’y a presque pas de résultats dans la guerre, je dis que ces gens-là délirent. Rien que durant les dernières 24 heures, nous avons éliminé l’un des hauts responsables du Hamas. », a-t-il dit. Israël avait affirmé avoir tué le porte-parole de la branche armée du Hamas, connu sous son nom de guerre Abou Obeida. Le ministre de la Défense Israël Katz avait affirmé pour sa part que le responsable palestinien avait été « éliminé » à Gaza. « Le porte-parole terroriste du Hamas Abou Obeida a été éliminé à Gaza et a rejoint les autres individus éliminés de l’axe du mal de l’Iran, du Liban et du Yémen au fond de l’enfer », avait écrit M. Katz sur son compte X. L’armée israélienne a fait savoir de son côté qu’elle ciblerait les dirigeants du Hamas à l’étranger. « Dans la bande de Gaza, nous avons frappé hier l’un des hauts responsables du Hamas, Abou Obeida. Ce n’est pas fini, la plupart des dirigeants du Hamas se trouvent à l’étranger et nous les atteindrons aussi », avait affirmé le chef d’état-major de l’armée israélienne, Eyal Zamir, selon un communiqué militaire.

Le Premier ministre israélien a en outre commenté les opérations dans le sud de la Syrie. « En Syrie, nous avons agi militairement il y a quelques jours », a-t-il dit dans cette vidéo d'une minute. Jeudi dernier, il avait déclaré qu'Israël mène « en ce moment même » des discussions en vue d'établir une zone démilitarisée dans le sud de la Syrie et un couloir humanitaire à destination de la ville à majorité druze de Soueida.