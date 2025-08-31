L'armée israélienne bombarde intensivement les hauteurs de Nabatiyé

Les habitants de la région de Nabatiyé ont été secoués dimanche matin par d'intenses bombardements en ce jour de la commémoration de la disparition de Moussa Sadr, figure de l'éveil politique des chiites au Liban disparu en 1978. L'armée israélienne a mené, entre 7h30 et près de 9h, une série de douze frappes sur les hauteurs de la ville, au nord du fleuve Litani. Le bilan est pour l'instant inconnu, rapporte notre correspondant dans le Sud Mountasser Abdallah.

L’État hébreu affirme avoir pris pour cible « des infrastructures militaires souterraines appartenant au Hezbollah » dans la région du Château de Beaufort. Le porte-parole arabophone de l'armée Avichay Adraee a affirmé sur le réseau X qu'une « activité militaire avait été détectée » dans ces tunnels.

Une première « ceinture de feu » à 7h30 a atteint les collines dites de « Ali Taher » près de Nabatiyé, avec dix frappes israéliennes utilisant, selon des habitants, des missiles à forte puissance explosives. Les maisons de la région ont tremblé sous le choc des déflagrations. Des éclats et des pierres provenant des collines touchées sont tombés sur la route reliant Kfartebnit à Khardali. Peu avant 9h, deux autres frappes menées avec des drones ont ciblé les mêmes collines.

Ces attaques sont intervenues alors que le gouvernement libanais doit se pencher vendredi prochain sur un plan de l'armée libanaise visant à assurer le monopole de l’État sur les armes, et donc à désarmer le Hezbollah. L'exécutif s'est engagé à mettre en œuvre ce plan avant la fin de l'année. Le parti chiite ne cesse d'appeler le gouvernement à revenir sur sa décision, et conditionne toute discussion sur son arsenal à l'arrêt des frappes de l'armée israélienne et à son retrait des points qu'elle occupe encore au Liban-Sud, en violation du cessez-le-feu conclu en novembre dernier.

Tracts de propagande

Des tracts de propagande ont parallèlement été lancés dans la matinée par l’armée israélienne sur Aïta el-Chaab, dans le caza de Bint Jbeil, selon notre correspondant. Les textes imprimés menacent toute personne « menant des travaux de reconstruction pour le compte du Hezbollah » et comportent une photo de Mohammad Kassem, un cadre du parti chiite tué dernièrement par une frappe de drone.

Un missile est par ailleurs tombé sans exploser sur la route dite de Darb el-Qamar à Mayfadoun, près de Nabatiyé. Il se trouvait toujours sur place en début d'après-midi, planté dans la route, et les autorités évaluent la situation pour prendre les mesures nécessaires. Des riverains ont fait aussi état de petites explosions entendues après les raids sur les collines de Ali Taher.

À l'aube, un drone de l'armée israélienne avait effectué une frappe sur une maison à Aïta el-Chaab, le long de la frontière, sans faire de victimes. En fin de matinée, un drone israélien a lancé une bombe sonore près du cimetière du village de Ramiyé, dans le caza de Bint Jbeil.