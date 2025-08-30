Menu
Société - Cessez-le-feu

L’armée israélienne occupe-t-elle trois nouvelles positions au Liban-Sud ?

Des sources citées par al-Hadath affirment que les points occupés par l’armée israélienne le long de la ligne bleue sont passés de cinq à huit. La Finul et notre correspondant nuancent.

Suzanne BAAKLINI, le 30 août 2025 à 00h00

L'armée israélienne occupe-t-elle trois nouvelles positions au Liban-Sud ?

Une brèche ouverte par l’armée israélienne dans le mur qui sépare le village libanais de Kfar Kila (Marjeyoun) du territoire israélien. Photo envoyée à notre correspondant Mountasser Abdallah

L’armée israélienne occupe-t-elle désormais huit positions au Liban-Sud au lieu de cinq, depuis son retrait partiel du territoire libanais qu’elle avait envahi suite à sa dernière guerre avec le Hezbollah, en violation de l’accord de cessez-le-feu du 27 novembre 2024 ? C’est en tout cas ce qu’affirment des sources anonymes citées par la chaîne saoudienne al-Hadath. Des informations qui circulent alors que le gouvernement libanais a chargé début août l’armée de désarmer les milices, Hezbollah en tête, d’ici à la fin de l’année, et que les négociations pour une application totale de l’accord de cessez-le-feu se poursuivent via les émissaires américains. Contactée par L’Orient-Le Jour, une source au sein de l’armée libanaise se contente de dire qu’elle « n’a aucune information sur le sujet ». Andrea Tenenti, porte-parole de la Force...
