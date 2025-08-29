L'armée israélienne évoque une « défaillance technique » après la mort de deux soldats libanais au Liban-Sud | Direct

Israël dénonce l’exclusion de ses représentants d’un salon de défense à Londres

Le ministère israélien de la Défense a vivement critiqué la décision du gouvernement britannique de restreindre la participation officielle d’Israël au salon de défense DSEI 2025, prévu en septembre à Londres, indique le Haaretz.

Dans un communiqué, le ministère a estimé que ces restrictions imposées à ses responsables militaires et gouvernementaux « constituent un acte délibéré et regrettable de discrimination contre les représentants d’Israël ». La Défense israélienne a ajouté que cette décision « joue le jeu des extrémistes, confère une légitimité au terrorisme et introduit des considérations politiques totalement inappropriées pour un salon professionnel de la défense ».

Le communiqué précise toutefois que les entreprises israéliennes de l’industrie de l’armement qui choisiront de participer à l’exposition recevront toute l’assistance nécessaire de la part du ministère.