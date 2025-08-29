L'armée israélienne évoque une « défaillance technique » après la mort de deux soldats libanais au Liban-Sud | Direct

Un drone de l’armée israélienne a largué deux bombes sonores à Kfar Kila dans le caza de Marjeyoun (Liban-Sud), dont une en direction de la zone de Houra, rapporte notre correspondant
Israël dénonce l’exclusion de ses représentants d’un salon de défense à Londres
Le ministère israélien de la Défense a vivement critiqué la décision du gouvernement britannique de restreindre la participation officielle d’Israël au salon de défense DSEI 2025, prévu en septembre à Londres, indique le Haaretz.
Dans un communiqué, le ministère a estimé que ces restrictions imposées à ses responsables militaires et gouvernementaux « constituent un acte délibéré et regrettable de discrimination contre les représentants d’Israël ». La Défense israélienne a ajouté que cette décision « joue le jeu des extrémistes, confère une légitimité au terrorisme et introduit des considérations politiques totalement inappropriées pour un salon professionnel de la défense ».
Le communiqué précise toutefois que les entreprises israéliennes de l’industrie de l’armement qui choisiront de participer à l’exposition recevront toute l’assistance nécessaire de la part du ministère.
Israël a tué 21 Palestiniens dans la bande de Gaza depuis l’aube, dont une frappe sur des déplacés à al-Mawassi
Au moins 21 Palestiniens ont été tués depuis l’aube dans des attaques israéliennes menées à travers la bande de Gaza, selon des sources médicales citées par al-Jazeera.
Parmi les victimes figurent cinq personnes tuées dans une frappe de drone israélienne visant des tentes abritant des déplacés dans le secteur de al-Mawassi, au sud de l’enclave. Plusieurs autres déplacés, dont des enfants, ont également été blessés. Cette zone, située à l’ouest de la ville de Khan Younès et censée être une « zone de sécurité », est régulièrement la cible d’attaques de l’armée israélienne.
Après la mort de deux soldats libanais dans l'explosion d'une munition israélienne, Adraee évoque une « défaillance technique »
L'armée israélienne a commenté ce matin l'explosion d'une de ses munitions, la veille au soir à Naqoura, au Liban-Sud, qui a provoqué la mort de deux militaires libanais, un soldat et un officier. Dans un message sur son compte X, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne Avichay Adraee a dit que le tir initial visait un « engin de changer qui s’apprêtait à reconstruire des infrastructures militaires du Hezbollah dans la zone. » La munition est tombée sans exploser en raison d'une « défaillance technique », avant de détoner lors de l'intervention de l'armée libanaise. Selon le porte-parole, l'armée israélienne « examine la possibilité que cet incident ait résulté de l'explosion des armes israéliennes » et « regrette » qu'il ait fait des victimes.
Tirs israéliens à la mitrailleuse près de Houla et Markaba
Dans la nuit de jeudi à vendredi, peu après 22h30, l’armée israélienne a ouvert le feu à la mitrailleuse de calibre moyen depuis une position qu'elle occupe sur la route reliant Houla à Markaba (Liban-Sud), en direction de la périphérie est des deux localités situées dans le caza Marjeyoun, sans faire de victimes, selon notre correspondant dans la région Mountasser Abdallah.
Des drones de l’armée israélienne ont également survolé plusieurs villages du Liban-Sud.
Des médias affirment que le Premier ministre des houthis a été tué dans les frappes israéliennes sur Sanaa
Des médias yéménites affiliés aux opposants au régime des rebelles houthis ont rapporté dans la nuit de jeudi à vendredi que le Premier ministre houthi, Ahmad el-Rahawi, avait été tué dans des frappes israéliennes sur Sanaa hier soir.
La chaîne d’information yéménite al-Joumhouriya TV, émettant depuis Aden, a indiqué qu’el-Rahawi avait été tué dans un appartement du quartier de Bayt Baws, à Sanaa.
Les houthis n’ont pas encore confirmé officiellement la mort du Premier ministre.
L'Iran prêt à reprendre des discussions « équitables » sur le nucléaire, si l'Occident fait preuve de « bonne volonté »
L’Iran est prêt à reprendre des négociations « équitables » sur son programme nucléaire contesté si l’Occident fait preuve de bonne volonté, a déclaré hier soir le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, quelques heures après que trois puissances européennes ont déclenché le processus visant à réimposer des sanctions de l’ONU contre Téhéran, le « snapback ».
M. Araghchi a réaffirmé, dans une lettre adressée à la cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas, « la disposition de l’Iran à reprendre des négociations diplomatiques justes et équilibrées, à condition que les autres parties fassent preuve de sérieux et de bonne volonté et évitent toute action compromettant les chances de succès ».
Lindsey Graham depuis Tel-Aviv : Le Hezbollah doit disparaître
S'exprimant depuis Tel-Aviv hier jeudi, après une tournée auprès des responsables au Liban en compagnie d'une délégation, comprenant notamment l'émissaire Tom Barrack, le sénateur américain Lindsey Graham a estimé que, l'influence régionale de l'Iran ayant été ramenée à un niveau datant « d'avant 1979 » et la révolution islamique, il est temps de « faire disparaître » le Hezbollah au Liban. Il a surtout menacé d'avoir recours à un « plan B » pour désarmer le Hezbollah si la solution « politique » ne réussit pas d'ici la fin de l'année, avec l'utilisation de la force « militaire ».
Lors de sa conférence de presse, le sénateur a espéré qu'avec la fin prévue de la présence onusienne au Liban-Sud, validée la veille au soir par le Conseil de sécurité de l'ONU, Israël va « discuter directement » avec le Liban pour assurer le déploiement de l'armée au sud du Litani, le long de la frontière.
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne continue son offensive sanglante et se prépare à occuper la ville principale ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses bombardements et frappes ciblées et où deux militaires ont été tués hier dans l'explosion d'une bombe larguée par un drone israélien, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite
Restez informés sans dépenser un centime !
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.