Dernières Infos - Yémen

L'armée israélienne revendique une frappe pendant un discours du chef des houthis à Sanaa


AFP / le 28 août 2025 à 17h26

Des personnes inspectent les dégâts causés par une frappe aérienne israélienne qui a visé une installation pétrolière la veille à Sanaa, la capitale du Yémen contrôlée par les houthis, le 25 août 2025. Photo Mohammad Huwais / AFP

L'armée israélienne a déclaré avoir frappé jeudi une « cible militaire » des rebelles houthis du Yémen dans la région de la capitale Sanaa.

« Il y a peu, l'armée israélienne a frappé avec précision une cible militaire du régime terroriste houthi dans la région de Sanaa au Yémen », a déclaré l'armée dans un communiqué, alors que le chef des houthis, Abdul-malik al-Houthi, prononçait un discours retransmis à la télévision.

Les houthis au Yémen avait plus tôt jeudi fait état d'une attaque israélienne sur Sanaa, quatre jours après des bombardements meurtriers d'Israël contre ces rebelles pro-iraniens qui ont mené plusieurs attaques aux missiles visant le territoire israélien, y compris jeudi, selon l'armée israélienne.

