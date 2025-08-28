L'armée israélienne revendique une frappe pendant un discours du chef des houthis à Sanaa

L'armée israélienne a déclaré avoir frappé jeudi une « cible militaire » des rebelles houthis du Yémen dans la région de la capitale Sanaa.

« Il y a peu, l'armée israélienne a frappé avec précision une cible militaire du régime terroriste houthi dans la région de Sanaa au Yémen », a déclaré l'armée dans un communiqué, alors que le chef des houthis, Abdul-malik al-Houthi, prononçait un discours retransmis à la télévision.

Les houthis au Yémen avait plus tôt jeudi fait état d'une attaque israélienne sur Sanaa, quatre jours après des bombardements meurtriers d'Israël contre ces rebelles pro-iraniens qui ont mené plusieurs attaques aux missiles visant le territoire israélien, y compris jeudi, selon l'armée israélienne.