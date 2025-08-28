L'aviation israélienne bombarde plusieurs secteurs du caza de Jezzine, au Liban-Sud

L'aviation israélienne a mené une série de frappes au Liban-Sud jeudi après-midi, visant plusieurs secteurs du caza de Jezzine, au nord du fleuve Litani, rapporte notre correspondant Mountasser Abdallah.

Deux frappes ont ainsi touché Jarmak-Aïchiyé, cinq autres la périphérie de Mahmoudiyé, une la vallée de Berghoz, tandis que des drones continuaient de survoler la région de Jabal el-Rihane, dans la même région.

L'armée israélienne a de son côté affirmé avoir mené des attaques aériennes sur des « infrastructures terroristes » du Hezbollah et une rampe de lancement de roquettes, selon un message posté sur le réseau X par son porte-parole arabophone Avichay Adraee.

Plus tôt dans la journée, un drone israélien de petite taille avait largué quatre bombes sonores sur Kfar Kila, atteignant une personne qui était en train de rénover sa maison, plusieurs habitants réunis au centre du village, une camionnette et un véhicule appartenant aux autorités municipales. À l'aube, l'armée israélienne avait tiré à la mitrailleuse sur la périphérie de Kfarchouba, depuis le site de Roueissat el-Alam. Ces tirs n'ont pas fait de blessés, selon les premières informations disponibles.

Ces attaques ont lieu alors que l'accord de cessez-le-feu est violé quasi quotidiennement par l'armée israélienne. Elles interviennent à quelques heures du dernier renouvellement du mandat de la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul), avant son retrait progressif et le déploiement total de l'armée libanaise sur les lieux.