Netanyahu inflexible face aux pressions internes croissantes

Benjamin Netanyahu semble décidé à suivre sa propre voie, en dépit des pressions internationales croissantes et des dissensions qui s’accentuent au sein de son propre camp et avec le leadership militaire, les partis d’opposition et les familles des otages retenus à Gaza.Ces derniers jours, le Premier ministre israélien s’est une fois de plus montré inflexible. Jeudi, il a annoncé la reprise « immédiate » des négociations indirectes pour la libération des otages et la fin de la guerre à Gaza qui dure depuis près de deux ans, mais uniquement selon les conditions fixées par Israël. Dans le même temps, il a confirmé la poursuite de l’offensive baptisée « Chariot de Gédéon II », visant à conquérir Gaza-ville. Cette déclaration constituait sa première réponse à une proposition de cessez-le-feu transmise...

