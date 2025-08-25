Menu
Moyen-Orient - FOCUS

Netanyahu inflexible face aux pressions internes croissantes

Le Premier ministre israélien paraît décidé à poursuivre l’offensive militaire sur Gaza-ville, creusant davantage les tensions à l’échelle domestique.

Par Dany MOUDALLAL, le 25 août 2025 à 00h00

Netanyahu inflexible face aux pressions internes croissantes

Un manifestant portant un masque représentant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avec un nez allongé, évoquant le personnage littéraire Pinocchio, pose lors d’une manifestation antigouvernementale organisée par les familles des otages israéliens capturés dans la bande de Gaza depuis octobre 2023, devant le siège du ministère de la Défense à Tel-Aviv, le 23 août 2025. Jack Guez/AFP

Benjamin Netanyahu semble décidé à suivre sa propre voie, en dépit des pressions internationales croissantes et des dissensions qui s’accentuent au sein de son propre camp et avec le leadership militaire, les partis d’opposition et les familles des otages retenus à Gaza.Ces derniers jours, le Premier ministre israélien s’est une fois de plus montré inflexible. Jeudi, il a annoncé la reprise « immédiate » des négociations indirectes pour la libération des otages et la fin de la guerre à Gaza qui dure depuis près de deux ans, mais uniquement selon les conditions fixées par Israël. Dans le même temps, il a confirmé la poursuite de l’offensive baptisée « Chariot de Gédéon II », visant à conquérir Gaza-ville. Cette déclaration constituait sa première réponse à une proposition de cessez-le-feu transmise par les médiateurs égyptien et qatari et...
