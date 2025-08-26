« Naïm Kassem et le Hezbollah ne représentent pas le peuple libanais », affirme Ortagus à Beyrouth

Arrivée lundi soir à Beyrouth à la veille d'une nouvelle tournée auprès des autorités libanaises, l'envoyée spéciale adjointe des États-Unis pour le Moyen-Orient Morgan Ortagus a affirmé que le secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem et son parti « ne représentent pas le peuple libanais ».

« Naïm Kassem et le Hezbollah ne représentent pas le peuple libanais. Ils représentent des forces étrangères. Ils représentent l'Iran », a affirmé Mme Ortagus à la presse lundi. Elle a ajouté que « les États-Unis tentent de renforcer l'État libanais, son gouvernement, ses institutions publiques et son armée ». « Nous voulons ce dont veulent le président de la République Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam, voire le président du Parlement Nabih Berry : un Liban fort, souverain et indépendant ».

Soutien à l'armée dans le désarmement

Washington, dit-elle, « ne veut pas que le Liban soit contrôlé par qui que ce soit à part son État et son peuple ». L'émissaire adjointe a aussi souligné que « les personnes qui aiment vraiment le Liban cherchent à renforcer l'État et ses institutions, non pas à le laisser détruire par des forces étrangères ». Morgan Ortagus a enfin précisé que son pays « aidera l'armée libanaise à développer et exécuter » le plan de désarmement du Hezbollah.

Ses propos sont intervenus quelques heures avant sa tournée avec l'émissaire Tom Barrack auprès des autorités libanaises. Celles-ci avaient approuvé début août la « feuille de route » présentée par M. Barrack qui prévoit le désarmement du parti chiite. Mais le Hezbollah ne semble pas prêt à coopérer. Lundi, son secrétaire général avait refusé que les armes de son parti soient retirées. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait salué le jour même les « efforts du Liban pour désarmer le Hezbollah » d’ici à la fin de l’année, proposant même de « réduire » la présence israélienne au Liban-Sud si ce désarmement était mis en œuvre.