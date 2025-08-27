Menu
Économie - Éclairage

Générateurs privés : l’État libanais bien décidé à imposer sa loi

Les propriétaires ont jusqu’au 27 septembre pour s’y conformer, sous peine de subir des sanctions pénales. 

OLJ / Par Nemtala EDDÉ, le 27 août 2025 à 09h22

Partiellement détruit par l'explosion du 4 août 2020, le siège d'Électricité du Liban à Beyrouth n'a toujours pas été réhabilité. Photo João Sousa / L'Orient-Le Jour

Quarante-cinq jours, c’est le délai qu’a donné le 13 août le gouvernement aux propriétaires de générateurs privés au Liban « pour régulariser leur situation » sous peine d’être poursuivis en justice. « Notre décision est ferme et fait partie intégrante du rétablissement de l’autorité de l’État dans toutes ses prérogatives », a déclaré lundi le ministre de l’Économie, Amer Bsat, lors d’un entretien à L’Orient-Le Jour. Cette régularisation comprend trois mesures : la mise en place de compteurs individuels et de filtres, ainsi que le respect des tarifs, publiés mensuellement par le ministère de l’Énergie. Un tiers des près de 7 000 générateurs privés gérés par des propriétaires de quartier ne respecteraient pas l’une des trois mesures, selon un sondage du ministère de l’Économie réalisé début 2025 à partir de 750 générateurs répartis sur...
