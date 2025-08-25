Libération des détenus, retrait israélien, fin des attaques : Salam réitère les revendications du Liban devant des élus US

Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a reçu lundi au Grand Sérail deux membres du Congrès américain, les représentants Darin LaHood et Steve Cohen, accompagnés d’une délégation, devant lesquels il a réitéré les revendications du Liban pour faire respecter l'accord de trêve avec Israël, notamment la libération des détenus libanais en Israël et le retrait de l'armée israélienne des cinq positions qu'elle continue d'occuper au Sud.

Selon des informations publiées par le Grand Sérail sur X, les participants à cette réunion ont discuté des « efforts déployés par le Liban en vue de renforcer l’autorité de l’État, de mettre en œuvre des réformes clés et de maintenir la stabilité régionale ». La rencontre a également abordé le « soutien continu des États-Unis à l’armée libanaise et l’importance du renouvellement du mandat de la Force intérimaire de l'ONU au Liban-Sud », la Finul.

Nawaf Salam a dans ce cadre souligné la nécessité pour « Israël de respecter la souveraineté du Liban et de se retirer des derniers territoires libanais occupés, ce qui permettrait à l’armée de se déployer pleinement dans le Sud ». Il a également appelé à la « fin des hostilités israéliennes et à la libération des détenus, conditions indispensables au lancement d’un processus de reconstruction ». Il a réaffirmé que « l’armée libanaise représente l’ensemble des Libanais, et que son soutien et son renforcement demeurent une pierre angulaire de la sécurité et de la stabilité nationales ».

Israël occupe toujours cinq positions dans le sud du Liban, en violation de l’accord de cessez-le-feu. Israël attaque également presque quotidiennement le Liban-Sud, et plus rarement la Békaa ainsi que la banlieue sud de Beyrouth.

M. LaHood, qui est d'origine libanaise, a pour sa part salué les « efforts du gouvernement libanais pour étendre l’autorité de l’État sur l’ensemble de son territoire et pour garantir que les armes restent exclusivement aux mains de l’État ». Il a également félicité les « réformes judiciaires et financières en cours, soulignant que ces mesures contribuent à restaurer la confiance internationale envers le Liban », rapporte le Grand Sérail. L'élu américain a insisté sur le « rôle crucial joué par l’armée libanaise dans le maintien de la sécurité et de la stabilité ».

Le 5 août, le gouvernement avait chargé l’armée libanaise de préparer un plan visant à désarmer tous les groupes armés — y compris le Hezbollah — d’ici la fin de l’année. En réaction, le 15 août, le secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem a déclaré que le parti était prêt à une « confrontation » si un désarmement lui était imposé. Deux jours après la décision du 5 août, le gouvernement a approuvé la « feuille de route » de l’émissaire américain Tom Barrack, laquelle prévoit des mesures pour faire appliquer le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre 2024, après treize mois de guerre entre le Hezbollah et Israël. Le « plan Barrack », pour lequel l’émissaire américain devrait apporter en début de semaine les réponses israéliennes à l’occasion d’une nouvelle visite à Beyrouth, prévoit le désarmement des milices, des discussions avec la Syrie sur la démarcation des frontières et une série de réformes.

Les discussions au Grand Sérail ont également porté sur l’importance du renouvellement du mandat de la Finul, alors que de difficiles négociations se poursuivent dans les coulisses du Conseil de sécurité à l’approche d’un vote crucial sur la reconduction du mandat de la Force onusienne. Israël et les Etats-Unis estiment qu'elle et « inefficace », et s’opposent au maintien des Casques bleus, voire exigent que ce renouvellement d’un an soit le dernier. À l’inverse, le Liban et la France (porte-plume de Beyrouth) réclament plus de souplesse, estimant que la présence de la mission onusienne est devenue plus que jamais indispensable.