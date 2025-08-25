Menu
Politique - Éclairage

Mandat de la Finul: vers un renouvellement pour une année seulement ?

Le Liban continue de réitérer son souhait pour le maintien des Casques bleus pour « deux à trois ans » supplémentaires.

OLJ / Par Jeanine JALKH, le 25 août 2025 à 00h00

Mandat de la Finul: vers un renouvellement pour une année seulement ?

Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU Photo d'archives/ONU

Des négociations ardues se tiennent actuellement dans les coulisses du Conseil de sécurité à l'approche d’un vote crucial sur le renouvellement du mandat des Forces intérimaires des Nations Unies au Liban (Finul). Jugeant leur travail « inefficace », Israël et les États-Unis s'opposent au maintien des Casques bleus, ou réclament que ce renouvellement pour un an soit le dernier. En face, le Liban mais aussi la France (porte-plume de la décision) souhaitent plus de flexibilité, arguant que la présence de la mission onusienne est d'autant plus essentielle dans le contexte d'instabilité actuelle.Plusieurs sources concordantes ont affirmé à L'Orient-Le Jour que la séance, initialement prévue lundi, a été reportée jusqu'au 29 août, vraisemblablement à la suite d'une demande française. En même temps, une source proche de l'ONU indique que le...
