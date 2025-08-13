Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Santé - Santé

« L'angoisse dans l'assiette » : les intoxications alimentaires reviennent en force cet été au Liban

Si l'on a beaucoup parlé du rotavirus, un autre agent pathogène retient particulièrement l’attention cette année : l'Entamoeba histolytica.

Par Yara Sarkis, le 13 août 2025 à 09h07,

« L'angoisse dans l'assiette » : les intoxications alimentaires reviennent en force cet été au Liban

Un cuisinier préparant du chawarma dans un restaurant libanais. Photo d’illustration AFP

Dans l’attente des conclusions d'une enquête, le ministère de la Santé a ordonné le 6 août la fermeture de tous les restaurants Dr Kafta après que plus de 80 personnes ont présenté des symptômes d'intoxication alimentaire attribués à des repas commandés auprès de cette chaîne. « Les échantillons sont toujours en cours d'analyse au laboratoire, tandis qu’une partie de l’enquête, notamment menée auprès des personnes intoxiquées, est achevée », précise à L'Orient-Le Jour Joyce Haddad, directrice de la prévention au ministère de la Santé. Comme chaque été, au Liban, les intoxications refont surface, alors que la sécurité sanitaire des aliments est souvent fragilisée, notamment faute d'électricité.Des contrôles inopinésMaya*, 29 ans, a été hospitalisée pour une salmonellose après une salade et un sandwich au poulet...
Dans l’attente des conclusions d'une enquête, le ministère de la Santé a ordonné le 6 août la fermeture de tous les restaurants Dr Kafta après que plus de 80 personnes ont présenté des symptômes d'intoxication alimentaire attribués à des repas commandés auprès de cette chaîne. « Les échantillons sont toujours en cours d'analyse au laboratoire, tandis qu’une partie de l’enquête, notamment menée auprès des personnes intoxiquées, est achevée », précise à L'Orient-Le Jour Joyce Haddad, directrice de la prévention au ministère de la Santé. Comme chaque été, au Liban, les intoxications refont surface, alors que la sécurité sanitaire des aliments est souvent fragilisée, notamment faute d'électricité.Des contrôles inopinésMaya*, 29 ans, a été hospitalisée pour une salmonellose...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut