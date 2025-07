Les nominations judiciaires dans la ligne droite de leur promulgation

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a signé mercredi les nominations et permutations judiciaires du corps de la magistrature incluant 524 magistrats, et les a transmises au ministre de la Justice, Adel Nassar. Cette avancée, qui marque une étape concrète vers la réforme judiciaire exigée par la communauté internationale, intervient huit ans après les dernières nominations effectuées en 2017, lorsque Selim Jreissati occupait le poste de ministre de la Justice.

En 2020, sous le mandat de l’ancien président de la République Michel Aoun, le CSM avait proposé à la ministre de la Justice de l’époque, Marie-Claude Najm, un nouveau projet de mutations et nominations, mais M. Aoun l’avait rejeté, considérant que des magistrats de son camp n’avaient pas été traités équitablement. Depuis, le blocage était total, mis à part des permutations partielles effectuées pour remplir par intérim des postes laissés vacants par des magistrats partis à la retraite. Nombre de juges cumulaient ainsi deux, voire trois postes, ce qui ralentissait la justice et affectait son efficacité.

Dans un communiqué publié mercredi, le CSM a affirmé que le projet de nominations a été élaboré dans un esprit de «préservation du professionnalisme judiciaire et de dynamisation du travail judiciaire, selon des critères objectifs». Le texte a rappelé que le CSM a travaillé « intensément, depuis le 2 juin 2025 » pour mettre en place ce projet, et ce, « sans être affecté par aucune ingérence de quelque partie que ce soit, garantissant ainsi l’indépendance du projet ». Le CSM a, en outre, annoncé qu’il contrôlerait le travail des magistrats durant une période de six mois, à l’issue de laquelle « des mesures adéquates seront prises contre tout juge qui n’aura pas respecté son serment ».

À la réception de la liste des nominations, le ministre de la Justice a tenu une conférence de presse dans laquelle il a réitéré sa «confiance» dans le président et tous les membres du CSM, saluant « leur travail sérieux et acharné, mené même pendant les week-ends et les jours fériés pour achever ce projet ».

M. Nassar a affirmé son « attachement à l’indépendance de la justice et au respect des critères objectifs, loin de tout partage de parts ». Tout en assurant n’avoir pas encore eu le temps de prendre connaissance du contenu de la liste, il a affirmé ne pas s’attendre à un obstacle qui entraverait l’approbation du projet.

Selon la loi, le ministre de la Justice peut apposer des observations au projet de nominations réalisé par le CSM, qui peut les prendre en considération en apportant des modifications en conséquence, ou décider de l’adopter tel quel, à la majorité de sept de ses dix membres.

Toujours conformément au mécanisme légal, le projet devra ensuite être signé par le ministre de la Défense (concernant les magistrats civils siégeant au Tribunal militaire), par le ministre des Finances (en raison des implications budgétaires liées aux postes des magistrats), puis par le chef du gouvernement. Enfin, il reviendra au président de la République de promulguer le décret final.