La localité de Rahbé, au Akkar, rend hommage à Ziad Rahbani

La localité de Rahbé, dans le Akkar, a rendu hommage au grand musicien et compositeur Ziad Rahbani, décédé samedi d'une crise cardiaque à l'âge de 69 ans et enterré lundi près de Bickfaya. Cet événement a été organisé par l'Association « Rahbé nous unit », en coopération avec la municipalité du village et des scouts, selon notre correspondant au Liban-Nord, Michel Hallak.

L'événement a eu lieu sur la place du village, dont la famille Rahbani serait originaire, non loin d'une fresque murale représentant Ziad Rahbani, sa mère, la diva Feyrouz, et son père, le musicien Assi Rahbani. L'événement a été clôturé par une messe célébrée en mémoire de l'artiste.