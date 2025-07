Saïda prépare la 6e édition de son festival d'été

La ville de Saïda, chef-lieu du caza du même nom au Liban-Sud, s’apprête à organiser la 6e édition de son festival touristique d’été, qui se déroulera du 6 au 9 août, rapporte notre correspondant Mountasser Abdallah. Les travaux d’aménagement ont démarré sur le quai du vieux port de la ville et le long des remparts du château de Saïda, en prévision des représentations programmées par le Comité national des festivals internationaux de Saïda. Ce festival, lancé en 2016 et qui regroupe généralement une série d’événements étalés dans le temps, a été interrompu pendant plusieurs années en raison de la crise, du Covid et de la guerre entre le Hezbollah et Israël, avec une seule édition organisée en 2023, au cours de laquelle le pianiste et compositeur libano-arménien Guy Manoukian s’est notamment produit. Le programme de cette édition comprend : 6 août : Soirée musicale intitulée « Raj’ine belhan jadid », en partenariat avec l’Orchestre du Conservatoire national supérieur de musique dirigé par la compositrice Hiba Kawas, sous la baguette du maestro André Haj, avec la participation du chanteur Ghassan Saliba. 7 août : Concert de la star Nancy Ajram, pour sa deuxième apparition au festival de Saïda. 8 août : Soirée instrumentale avec le groupe Ayyam el-Lira. 9 août : Clôture avec un concert du grand musicien Marcel Khalifé, dont la chanson « Ya Bahriyeh Heila Heila » est devenue un hymne gravé dans la mémoire collective et des générations de militants. Lire aussi À Ehdeniyat, Abeer Nehmé atteint la « saltana » À quelques jours de l’ouverture, la présidente du comité, Nadine Kaain, et ses membres supervisent la préparation du site sur le quai de l’ancien port, en coordination avec l’administration portuaire. Les travaux incluent le nettoyage du quai (avec la société NTCC), l’enlèvement des rochers et engins présents (avec les agents maritimes Tiriaki, Beshasha et Rano), ainsi que le nivellement du terrain (avec l’entreprise Denesh), précisent les organisateurs. Les prochaines étapes porteront sur l’installation de la scène et des gradins pouvant accueillir plus de 2 000 spectateurs chaque soir. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

