« L’après-Finul » et les négociations avec Israël au cœur du discours de Joe Raggi à Rabat

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Joe Raggi, a affirmé mercredi que le Liban avait pris la « décision courageuse » d’engager des négociations directes avec Israël afin de parvenir à « un cessez-le-feu complet et durable » et à « la libération totale des territoires libanais ».

« Le Liban a pris la décision courageuse d’engager des négociations directes avec Israël en vue de parvenir à un cessez-le-feu complet et durable, et d’assurer la libération de l’ensemble du territoire libanais », a déclaré M. Raggi.

Lors d’une intervention à Rabat à l’occasion de la deuxième édition de la Conférence ministérielle sur le maintien de la paix dans l’espace francophone, M. Raggi a déclaré que ces discussions, menées sous l’égide des États-Unis, visaient également à « rétablir la pleine souveraineté de l’État sur l’ensemble de son territoire » et à parvenir à « bâtir un pays libre de toute occupation étrangère et affranchi de toute organisation armée illégitime ».

Ces déclarations interviennent alors que des négociations directes sont en cours entre Beyrouth et Tel Aviv, dans un contexte de guerre persistante au Liban-Sud et de pressions internationales croissantes pour stabiliser la frontière. Israël occupe par ailleurs une soixantaine de villages du Liban-Sud, où les combats avec le Hezbollah se poursuivent régulièrement.

Le chef de la diplomatie libanaise a par ailleurs estimé que les opérations de maintien de la paix de l’ONU étaient devenues « plus complexes » pour la communauté internationale, évoquant notamment « la quasi-paralysie du Conseil de sécurité », les difficultés de financement ainsi que « les défis des guerres ». Rendant hommage aux forces internationales déployées dans le sud du Liban à la veille de la fin de leur mission, il a salué en particulier les soldats « tombés dans l’exercice de leurs fonctions » dans le Sud.

M. Raggi a également présenté trois priorités pour l’avenir des opérations de maintien de la paix : « soutenir le renforcement des capacités régionales de maintien de la paix par des moyens concrets et efficaces, plaider pour des mandats réalistes, conçus en fonction de ce que les forces déployées peuvent réellement accomplir, plutôt que d’objectifs maximalistes attrayants sur le papier mais dépourvus de réelle faisabilité ; et investir massivement dans la prévention des conflits ». « La prévention des conflits est la meilleure voie pour éviter d’arriver trop tard, comme quelqu’un qui arrive après la catastrophe », a-t-il déclaré.

« La paix n’est pas un état naturel. Elle se construit, se défend et s’invente. Et c’est là le devoir collectif qui nous incombe à tous », a conclu le ministre.

Le mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2026, avec une perspective de retrait progressif ensuite jusqu’à fin 2027, ce qui ouvre désormais un débat sur « l’après-Finul ». Cette phase soulève la question du dispositif qui prendra le relais dans le sud du Liban.







