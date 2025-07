Le ministre de l’Agriculture Nizar Hani a reçu, en date du 23 juillet, confirmation de la désignation de Zahlé, chef-lieu de la Békaa, comme « ville internationale de la vigne et du vin », par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), basée en France. Zahlé rejoint ainsi le Réseau international des villes de la vigne et du vin, sous l'égide de l'OIV, qui regroupe Bordeaux (France), Dijon (France), Ensenada (Mexique), Punta del Este (Uruguay), Santiago (Chili), Vérone (Italie), Yantaï (Chine), Yinchuan (Chine) et Saragosse (Espagne). Directeur général du ministère de l'Agriculture, Louis Lahoud explique à L’Orient-Le Jour ce que ce titre signifie et ce qu’il faut en attendre.

Que signifie ce titre de « ville internationale de la vigne et du vin » et comment Zahlé l’a-t-elle obtenu ?

Ce titre est conféré à des villes qui jouent un rôle prépondérant dans le secteur de la vigne et du vin dans leur pays, qui possèdent un patrimoine et un terroir particuliers, ainsi qu’une vision pour le développement de ce secteur aux niveaux national et international.

Il existe, au Liban, 63 vignobles enregistrés auprès du ministère de l’Agriculture et plus de la moitié d’entre eux se trouvent dans la région de Zahlé. À ce titre, la municipalité de Zahlé, en coopération avec la Chambre de commerce et d’agriculture de la ville et avec l’appui technique et institutionnel du ministère, a présenté une demande en ce sens à l’OIV en avril 2025. Zahlé est désormais la 10e ville à faire partie de ce réseau.

Que peut-on attendre de cette réalisation ?

Ce titre conféré au chef-lieu de la Békaa stimulera sans nul doute le tourisme, encourageant les expatriés libanais et les touristes étrangers à visiter la ville et le caza. Ce sera aussi un encouragement pour les investissements dans cette région de vignobles, pierre angulaire du développement dans cette zone agricole du Liban. Ce titre est une réalisation exceptionnelle non seulement pour la ville mais pour tout le Liban, consacrant non seulement la place de Zahlé dans la production du vin libanais, mais aussi renforçant la renommée internationale de celui-ci.

Comment se porte le secteur viticole actuellement au Liban ?

Depuis 2012, nous poursuivons nos efforts, en coopération avec l’OIV, afin de développer la qualité de production du vin libanais, ainsi que sa commercialisation et, en particulier, son exportation. Aujourd’hui, le vin libanais est capable de concurrencer des vins mondiaux sur de nombreux marchés étrangers.