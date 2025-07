Vague d’incendies et d’explosions en Iran : Téhéran pointe du doigt Israël

Au cours des deux dernières semaines, une vague inhabituelle d’incendies et d’explosions en apparence aléatoires à travers l’Iran a ravivé les spéculations sur une possible implication israélienne, rapporte le New York Times. Ces incidents, survenus de manière quasi quotidienne, ont endommagé des infrastructures variées, allant de raffineries de pétrole majeures à des immeubles résidentiels, en passant par une autoroute près d’un grand aéroport.Trois responsables iraniens, dont un membre des gardiens de la révolution islamique, ont confié au NYT qu’ils considèrent ces événements comme des actes de sabotage directement menés par Tel-Aviv. Un responsable européen a corroboré cette version des faits, estimant que les récents développements correspondent aux méthodes israéliennes en matière de guerre...

