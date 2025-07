Israël mise sur les influenceurs MAGA pour séduire la jeunesse américaine

Selon le quotidien israélien Haaretz, le ministère des Affaires étrangères israélien a annoncé qu’il compte financer la tournée en Israël de personnalités proches de Make America Great Again (MAGA) et America First, deux groupes conservateurs constituant une part importante de l’électorat du président Donald Trump. Afin de contrer ce que les autorités considèrent comme un déclin du soutien envers Israël chez les jeunes Américains, la tournée réunira 16 personnalités des réseaux sociaux de moins de 30 ans basés aux États-Unis, chacun comptant entre plusieurs centaines de milliers et plusieurs millions d’abonnés. L’objectif final est d'encourager la diffusion de messages pro-israéliens alignés avec la politique du gouvernement de l'État hébreu.

Le contrat a été confié à l’ONG Israel365, qui recevra 290 000 shekels (environ 86 000$). L’organisation a été choisie en raison de sa « position unique à défendre une vision pro-Israël proche des mouvements MAGA et America First ». Fondée en 2012, Israel365 encourage le soutien à l'État hébreu sur des bases « spirituelles, bibliques et politiques ». Son site internet déclare défendre « sans réserve le droit divin du peuple juif à l'ensemble de la terre d’Israël ». La solution à deux États y est présentée comme un « délire ». L’ONG entend assurer « la protection de la civilisation occidentale contre la double menace de l’extrémisme de gauche et du jihad mondial ». D'après le quotidien Haaretz, les liens entre Israel365 et le mouvement MAGA n’ont fait que se renforcer depuis les attaques du Hamas en octobre 2023.

Ce projet devrait marquer un tournant majeur dans la manière dont l’État hébreu communique avec le public américain, estime le quotidien, l'objectif étant désormais d'inverser la tendance et de mettre à profit l’immense audience de jeunes influenceurs pour renforcer l’image israélienne aux États-Unis. « Tandis que les républicains plus âgés restent favorables à Israël, les opinions positives envers Israël diminuent dans toutes les tranches d’âge plus jeunes », estiment des sources du ministère des Affaires étrangères citées par le quotidien Haaretz. Ces dernières reconnaissent l’efficacité et l’impact des influenceurs sur les jeunes, déclarant que « leurs réseaux rencontrent un énorme succès et que leurs messages sont plus efficaces que s’ils venaient directement du ministère ».

Une stratégie qui a déjà porté ses fruits lors du dernier conflit de 12 jours ayant opposé Israël à l'Iran en juin. Les messages pro-israéliens avaient alors été vus 1,8 milliard de fois en ligne, notamment grâce aux influenceurs des réseaux sociaux qui comptent des millions d'adeptes. Le ministère des Affaires étrangères s'est fixé pour objectif de faire venir 550 délégations d'influenceurs en Israël d'ici à la fin de l'année 2025 afin de poursuivre ce travail.