Israël évoque une possible reprise de sa campagne contre l’Iran, Téhéran se dit prêt à riposter

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a indiqué mardi soir qu’Israël pourrait envisager de reprendre sa campagne militaire contre l’Iran, lors d’une réunion d’évaluation sécuritaire tenue avec des hauts responsables de l’armée des renseignements israéliens, selon des médias israéliens.

M. Katz a souligné la nécessité de préserver la supériorité aérienne d’Israël, acquise durant l’opération « Rising Lion », et a appelé à l’élaboration d’un plan de mise en œuvre efficace pour empêcher le rétablissement des programmes nucléaire et balistique iraniens, a rapporté le Jerusalem Post.

Évoquant la sécurité régionale, le ministre a précisé que deux fronts restaient actifs : Gaza et le Yémen, et a souligné que ces conflits devaient être traités en cohérence avec la stratégie offensive israélienne, qu’il a qualifiée de « réussie » face aux menaces venant d’Iran, du Liban et de Syrie. Il a également abordé le déploiement continu de l’armée israélienne, notamment sur des points de contrôle stratégiques et dans des zones sensibles en Syrie et au Liban, estimant que cette présence était « essentielle à la protection des communautés israéliennes ». Le ministre a enfin appelé l’armée à se préparer à d’éventuelles menaces sécuritaires à venir.

« Nous préparons à tous les scénarios »

En réponse, le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que son pays était « pleinement préparé à toute nouvelle offensive militaire israélienne », dans une interview accordée à la chaîne al-Jazeera.

« Nos forces armées sont prêtes à frapper de nouveau en profondeur à l’intérieur d’Israël. Nous ne faisons pas confiance au cessez-le-feu actuel, et nous ne sommes pas très optimistes à ce sujet. C’est pourquoi nous nous préparons à tous les scénarios possibles », a déclaré M. Pezeshkian,

« Israël nous a fait du mal et nous lui avons également fait du mal. Il nous a porté des coups puissants, et nous l’avons frappé durement dans ses profondeurs, mais il dissimule ses pertes. Israël a cherché à changer l’Iran, à le démanteler et à éliminer son régime et sa société en semant le chaos et en frappant les institutions du pouvoir, mais il a complètement échoué à le faire », a-t-il ajouté.

La guerre entre Israël et l'Iran a fait au moins 1 060 morts en Iran, selon les autorités, tandis que côté israélien, le bilan final fait état de 28 morts.

Le président iranien avait lui-même été légèrement blessé lors d'un bombardement israélien ayant visé un bâtiment à Téhéran où se tenait une réunion du Conseil suprême de la sécurité nationale. Cette attaque a eu lieu trois jours après le déclenchement d’une guerre de 12 jours entre Israël et l’Iran, provoquée par une attaque aérienne israélienne le 13 juin visant des installations militaires et nucléaires ainsi que des figures clés du régime iranien.

Un cessez-le-feu obtenu sous la pression des États-Unis est toujours en vigueur depuis le 24 juin, après que l'armée américaine a mené une série de frappes aériennes inédites contre plusieurs sites nucléaires iraniens.