L’OMS suggère de taxer à mort le tabac, l’alcool et le sucre

Deux choses sont certaines : la mort et les impôts. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), peut-être inspirée par ce trait d’esprit attribué à Benjamin Franklin, propose d’utiliser massivement les uns pour retarder l’autre.

En effet, l’Organisation a lancé début juillet une nouvelle initiative encourageant ses États membres à « augmenter les prix réels du tabac, de l’alcool et des boissons sucrées d’au moins 50 % d’ici à 2035 ». Le but : « Réduire les maladies chroniques et générer des revenus essentiels pour les caisses publiques », souligne un communiqué publié à l’occasion de la conférence de Séville sur le financement du développement.

Surnommée « 3 d’ici 35 », cette initiative « survient à un moment où les systèmes de santé sont sous une pression énorme en raison de l’augmentation du nombre de patients atteints de maladies non transmissibles (MNT), de la diminution de l’aide au développement et de l’accroissement de la dette publique », souligne l’organisation onusienne.

De fait, taxer ce genre de produits a fait la preuve de son efficacité pour en faire baisser la consommation. Michael Bloomberg, le milliardaire, maire de New York dans les années 2000 et féroce opposant au tabagisme, a fortement taxé les cigarettes avec succès. « Les taxes sur la santé sont l’un des outils les plus efficaces que nous ayons », rappelle le Dr Jeremy Farrar, responsable à l’OMS de la promotion de la santé de la prévention et du contrôle des maladies. « Elles réduisent la consommation de produits nocifs et génèrent des revenus que les gouvernements peuvent réinvestir dans les soins de santé, l’éducation et la protection sociale. Il est temps d’agir », insiste t-il.

La consommation de tabac, d’alcool et de boissons sucrées alimente l’épidémie de maladies non transmissibles, souligne l’OMS. Selon les statistiques de l’organisation, les MNT, qui comprennent les maladies cardiaques, le cancer et le diabète, représentent plus de 75 % de tous les décès dans le monde. Selon l’OMS, « une augmentation unique de 50 % des prix de ces produits pourrait prévenir 50 millions de décès prématurés au cours des 50 prochaines années ».

L’organisation se fixe même un objectif « ambitieux mais réalisable » : récolter 1 000 milliards de dollars au cours des dix prochaines années. « Entre 2012 et 2022, près de 140 pays ont augmenté les taxes sur le tabac, ce qui a entraîné une augmentation des prix réels de plus de 50 % en moyenne, montrant que des changements à grande échelle sont possibles », souligne encore l’OMS.

Source : AFP