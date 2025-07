Les Pays-Bas, le Danemark et la Suède prêts à acheter des armes pour l'Ukraine

Le Danemark, les Pays-Bas et la Suède ont indiqué mardi être prêts à participer au plan de Donald Trump prévoyant l'achat d'armes pour l'Ukraine par l'Europe.

Le Danemark est « absolument prêt » à se joindre au programme et y contribuera financièrement, a affirmé le ministre danois des affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, avant une réunion de ses homologues de l'UE à Bruxelles. « Nous devons régler les détails », a-t-il dit.

Son homologue néerlandais, Caspar Veldkamp, a indiqué de son côté que les Pays-Bas envisageaient également de participer. « Nous examinerons ce que nous pouvons faire par rapport aux annonces de M. Trump et partirons de là », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Défense suédois, Pal Jonson, a aussi déclaré que la Suède apporterait son aide. « Nous saluons la décision américaine d'autoriser le renforcement des sanctions contre la Russie et d'ouvrir la voie à la livraison de missiles Patriot et d'autres systèmes d'armement à l'Ukraine. La Suède apportera sa contribution », a-t-il dit dans un commentaire écrit à l'AFP. « L'Ukraine a grandement besoin de renforcer sa défense aérienne, en particulier avec des missiles Patriot, compte tenu des bombardements et des attaques incessants de la Russie », a-t-il ajouté.

Le président américain a annoncé lundi une ligne plus dure envers Moscou concernant la guerre en Ukraine, donnant au Kremlin 50 jours pour mettre fin aux combats, sous peine de nouvelles sanctions économiques massives. En collaboration avec le chef de l'Otan, Mark Rutte, il a également dévoilé un accord selon lequel les membres européens de l'alliance militaire achèteraient pour des milliards de dollars d'armements aux États-Unis – y compris des batteries antimissiles Patriot – et les enverraient à Kiev. L'Allemagne, première économie d'Europe, a déjà déclaré qu'elle jouerait un rôle crucial dans ce programme en se proposant d'acheter deux systèmes Patriot. Reste à savoir combien de temps il faudra aux pays européens pour expédier ces armes en Ukraine, pilonnée chaque jour par des frappes russes.

Mark Rutte a précisé que les pays européens pourraient puiser dans leurs stocks, lesquels seraient ensuite abondés par de nouvelles armes américaines. Cependant, peu de pays possèdent des systèmes tels que les Patriots, et ceux qui les possèdent rechignent à les donner pour des raisons de sécurité. Selon M. Rutte, outre l'Allemagne, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas, d'autres pays de l'Otan comme le Canada, la Norvège, la Finlande et le Royaume-Uni figuraient parmi les acheteurs potentiels. « La Norvège dialogue étroitement avec l'Ukraine afin de déterminer la meilleure façon d'apporter une aide militaire à ce pays », a réagi le ministre norvégien de la Défense Tore O. Sandvik, dans un message écrit à l'AFP. « La Norvège a contribué de manière significative à la défense aérienne de l'Ukraine, notamment en cofinançant le don d'un système Patriot et de missiles », a-t-il rappelé.

De son côté, le Premier ministre finlandais Petteri Orpo a indiqué à la chaine publique Yle que son gouvernement « évaluera chaque décision une par une lorsque nous disposerons d'informations plus précises sur les enjeux ».